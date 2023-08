Tim Alberti kommt bei „Rote Rosen“ groß raus

Der 21 Jahre alte Wuppertaler mit Down-Syndrom spielt bei der Telenovela mit.

Von Katharina Rüth

Wuppertal. Der Schauspieler Tim Alberti hat viel Sinn für Humor und eine gute Portion Selbstbewusstsein. Er will auf die großen Bühnen und Filmleinwände – das wusste er schon während seiner Kindergarten-Zeit. Jetzt überzeugt der Künstler in der ARD-Serie „Rote Rosen“ in seiner Rolle als Tammo, der in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet. Denn Tammo hat genau wie Tim Alberti das Down-Syndrom.

„Es ging auf einmal ganz schnell. Ich war beim Vorsprechen zu ‚Rote Rosen’ und hatte dort schon im Gefühl, dass die mich haben wollen“, erzählt Tim. „Ich habe mich riesig gefreut, als es dann geklappt hat, und war sprachlos.“ In insgesamt 27 Folgen der Telenovela-Serie will Tammo mit seinem großen Halb-Bruder Marvin (Maurice Pawlewski) eine eigene Fahrradwerkstatt eröffnen. Die dafür notwendigen Dreharbeiten fanden über sechs Wochen in Lüneburg statt. In der Bahn lernte Tim immer wieder den Text für die Szenen. „Ich bin da sehr streng mit mir. Der Text muss unbedingt sitzen.“ Das Auswendiglernen fällt ihm manchmal schwer, oft muss er sich in seiner Freizeit mehrere Stunden mit den Texten beschäftigen. „Am Anfang habe ich meine Schauspielkollegin Sarah versehentlich mit ihrem richtigen Namen und nicht mit ihrem Rollennamen angesprochen“, verrät Tim lachend. „Das passiert jedem Schauspieler mal – ganz normal.“ Am Anfang sei auch die Aufregung groß gewesen, mit der Zeit habe sich das aber gelegt.

Bei den Dreharbeiten zu „Rote Rosen“ konnte der 21-Jährige bereits von seinen Erfahrungen profitieren. Neben Auftritten in Kinofilmen und auf den Bühnen vom Schauspiel Wuppertal konnte der Künstler schon in der TV-Serie „Almania“ überzeugen. An seine erste Rolle kann sich Tim noch gut erinnern: „Das war im Kindergarten. Ich habe da die Rolle eines Hasen-Vaters gespielt. Den Text kann ich heute tatsächlich immer noch.“ Irgendwann will der Schauspieler auch seine eigenen Filme drehen und schneiden – denn in seiner Freizeit bearbeitet und cuttet er am Computer gerne Musikstücke, der Vorgang sei ähnlich wie der Schnitt von Videos.

Seit 2020 absolviert Tim Alberti im Inklusiven Schauspielstudio am Schauspiel Wuppertal seine Ausbildung. Neben dem Schauspielunterricht gehören Bewegungsstunden oder eine Sprach- und Gesangsbildung zum Programm. Das Studio ist das Ergebnis einer Kooperation vom Schauspiel mit dem inklusiven Verein „Glanzstoff – Akademie der inklusiven Künste“. Das Projekt wird durch das NRW-Kultursekretariat und das Kulturministerium NRW gefördert. „Wir sind sehr stolz, dass Tim diesen Weg bestreiten konnte und die Ausbildung machen kann. Wir hoffen inständig, dass das Projekt noch weitergehen wird“, sagt Barbara Alberti, Mutter von Tim. „Auf der Bühne kann Tim alles sein, während er auf der Filmleinwand oft nur der Mann mit dem Down-Syndrom ist.“ Leider würden in Filmen oft Rollen von Menschen mit Behinderung mit jemanden besetzt, der gar keine Behinderung habe. „Zum Glück ändert sich das jetzt ein bisschen“, sagt Barbara Alberti.

Das nächste Ziel für Tim Alberti: Er will eine Hauptrolle ergattern – überzeugen will er mit Humor und Selbstbewusstsein. „Mein Herzblut schlägt für das Schauspiel.“ Die Unterschiede zwischen einer Theater- und einer Fernseh-Produktion seien zwar groß, Spaß mache ihm aber beides. „Beim Set von ‚Rote Rosen’ konnte man mal mehr improvisieren, das gefällt mir.“

Bei „Pippi Langstrumpf“ steht Alberti in Wuppertal

Der Terminkalender ist voll – jetzt geht es für Dreharbeiten der Serie „Almania“ nach Berlin, dann wieder zurück nach Wuppertal. Denn es steht der nächste Auftritt schon vor der Tür: Am 23. September findet die Premiere von „Pippi Langstrumpf“ im Theater am Engelsgarten statt – mit Tim Alberti auf der Bühne.

Tim Alberti wurde 2002 in Schwelm geboren. Mit fünf Jahren spielte er im Kinder- und Jugendtheater Wuppertal. Nach zehn Jahren folgte ein Wechsel zur Glanzstoff – Akademie der inklusiven Künste. Neben der Ausbildung im Inklusiven Schauspielstudio ist Tim Alberti Mitglied eines inklusiven Musik-Tanz-Theater-Ensembles und regelmäßig in Produktionen am Schauspiel Wuppertal zu sehen.

Die Serie

„Rote Rosen“, Erstausstrahlung war 2006, läuft montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD. Nach der linearen Ausstrahlung sind die Folgen anschließend für drei Monate in der ARD-Mediathek zu sehen.