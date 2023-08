Tigerkater Kasimir wartet auf Tigerkatze

Kasimir ist von Duisburg nach Wuppertal gezogen.

Wuppertal. Nach kurzer Anreise kam jetzt der junge Sibirische Tigerkater Kasimir aus dem Duisburger Zoo in Wuppertal an. Dem 2021 in Duisburg geborenen Tier steht im Grünen Zoo die Tiger-Anlage mit vielen Versteckmöglichkeiten, einem großen Wasserbereich und mehreren Stallungen, in die er sich jederzeit zurückziehen kann, zur Verfügung, teilt der Zoo mit. Zunächst werde er einige Zeit in seinen Stallungen verbleiben, um sich an seine neue Umgebung und seine neuen Pfleger zu gewöhnen. Bald könne Kasimir dann seine neue Anlage erkunden und von den Besuchern gesehen werden.

Neben Kasimir lebt noch die betagte Tigerkatze Mymosa im Grünen Zoo. Eine Zusammenführung beider Tiere ist nicht vorgesehen. In Zukunft ist geplant, dass eine junge Tigerkatze in den Grünen Zoo kommt, für welche es dann auch eine Zuchtempfehlung gibt. Somit kann der Grüne Zoo dann zum Erhalt der bedrohten Tiger-Art beitragen.

Sibirische Tiger oder auch Amur-Tiger genannt, sind die größten lebenden Katzen der Welt. Ursprünglich war diese Tiger-Unterart in weiten Regionen Asiens verbreitet, heute kommen sie nur noch in Russland und im Nordosten Chinas vor. Durch Wilderei und Lebensraumzerstörung ist der Bestand im ursprünglichen Verbreitungsgebiet stark zurückgegangen. Die Weltnaturschutzunion stuft den sibirischen Tiger in ihrer Roten Liste als stark gefährdet ein. Daher sei jede Zucht in Zoologischen Gärten enorm wichtig und hilft, eine gesunde Reservepopulation unter geschützten Bedingungen zu erhalten.