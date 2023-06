Tiger Wassja wurde eingeschläfert

„Wassja erreichte mit 18,5 Jahren ein hohes Alter für einen Tiger. In ihrem angestammten Lebensraum werden Sibirische Tiger etwa 15 Jahre alt.“ Wassja habe in den vergangenen Monaten unregelmäßiger gefressen und nahm größere Mengen Wasser zu sich, was auf eine verminderte Funktion der Nieren hindeutet. Das Team aus Tierpflegern und Tierärzten beobachtete Wassja deshalb schon länger. Am späten Donnerstagnachmittag verschlechterte sich Wassjas Zustand plötzlich, so dass er noch am gleichen Tag eingeschläfert werden musste. Der Tierkörper wird nun pathologisch untersucht. Nun lebt noch Tigerkatze Mymoza im Zoo, die auch schon 17,5 Jahre alt ist.