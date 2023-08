Tierquälerei: Beschwerden nehmen in Solingen zu

Der Fall des 12 Jahre alten Katers Balboa sorgt in Solingen für Aufregung und wirft Fragen auf zu Kompetenzen und Vorgehen des Bergischen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts.

Von Ann-Christin Stosberg

Solingen. Verfilzte Fellklumpen, Durchfall, ein ausgemergelter Katzenkörper: Bei seiner Ankunft im Tierheim Solingen war Balboa nur noch ein Häufchen Elend. Der 12 Jahre alte Kater bekam in Glüder zwar die Hilfe, die er schon viel früher benötigt hätte. Doch die kam letztlich zu spät. Nach zwei Monaten musste Balboa erlöst werden – von den Folgen seiner Darmerkrankung erholte er sich nicht mehr. Mitte Juli wurde das Tier eingeschläfert.

Der Fall Balboa ist weit über die Klingenstadt hinaus bekannt geworden, ein Instagram-Video des Tierheims Solingen wurde inzwischen fast eine Million Mal angesehen, es gibt Tausende Kommentare. Der Fall befeuert eine Debatte über Tierwohl – und wirft Fragen auf zu Kompetenzen und Vorgehen des Bergischen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts (BVLA).

Balboa kam am Pfingstwochenende ins Tierheim, angekündigt per E-Mail. Das sei an sich noch kein ungewöhnlicher Vorgang, erzählt Leiterin Andrea Kleimt. Allerdings war die Mail wegen vieler Schreibfehler schwer zu entziffern. Fotos einer vollgekoteten Wohnung waren angehängt. Kotreste waren mit Klopapier abgedeckt und erstreckten sich über einen Großteil der Wohnung. Als Abgabegrund wurden Durchfall und Kot-Inkontinenz des Katers genannt.

„Wir hatten sofort ein schlechtes Gefühl“, sagt Andrea Kleimt. Eine Mitarbeiterin holte Balboa ab. Der Zustand der Wohnung sei schlimm gewesen, aber nichts im Vergleich zu Balboas Zustand, berichtet die Mitarbeiterin später. „Der Kater hatte nicht nur Durchfall, sondern komplett verfilztes Fell“, so Kleimt kopfschüttelnd.

Kritik des Tierheims am Veterinäramt

Im Heim in Glüder verbrachte das Team Stunden damit, den in seinen Bewegungen eingeschränkten Kater von Fellklumpen zu befreien. „Bis in die Nacht haben wir ihn geschoren und Filzknäule abgeschnitten“, sagt Tierpflegerin Selina Ungemach.

Balboa ging es da schon sehr schlecht. Das bestätigten in den Tagen und Wochen darauf die Tierärztinnen und -ärzte, die um das Leben des Katers kämpften. Parallel beschäftigte sich das BVLA mit dem „Tierschutzvorfall“. In solchen Fällen arbeiteten Tierheim und Veterinäramt häufig zusammen – und in der Regel gut, sagt Andrea Kleimt. In Balboas Angelegenheit gab es aber Abstimmungsprobleme.

Das Veterinäramt habe sich überraschend zurückgehalten, so die Kritik des Tierheims. Andrea Kleimt und ihr Team fordern Konsequenzen für das Paar, das Balboa gehalten und mutmaßlich hat verwahrlosen lassen. „Wir reden hier über Monate, sogar Jahre“, erklärt das Tierheim zu dem Video auf Instagram. Viele Menschen äußern sich geschockt und fordern ebenfalls Konsequenzen.

In dem Haushalt lebt eine weitere Katze

Stadtsprecher Daniel Hadrys antwortet auf Tageblatt-Anfrage, dass ein verwaltungsrechtliches Verfahren gegen die früheren Halter laufe. Das Tierheim-Team hat gegen die Halter Strafanzeige wegen Missachtung des Tierschutz-Gesetzes gestellt. Es könne nicht sein, dass Menschen ihr Tier so derart verwahrlosen lassen. „Trotz all der Umstände sind wir froh, dass sich Balboas Menschen selbst an uns gewendet haben“, sagt Kleimt. Nur so habe sich etwas ändern können.

„2022 wurden mehr als 880 Tierschutzbeschwerden bearbeitet.“

Das Tierheim-Team appelliert auch weiter an die Halter. Denn: Es gibt noch eine zweite Katze in dem Haushalt. „Unsere Mitarbeiterin sagt, die Katze sei in einem nicht so schlechten Zustand, aber das ist ja auch immer subjektiv“, erklärt die Tierheimleiterin. Sie ist der Meinung, die Katze könne bei der Vorgeschichte nicht in dem Haushalt bleiben: „Leider haben wir da aber keinerlei Handhabe.“

Bei einer Kontrolle in Balboas früherem Zuhause seien dem Veterinäramt „keine tierschutzrechtlichen Verstöße der dortigen Tierhaltung“ aufgefallen, „die ein sofortiges Einschreiten oder eine Sicherstellung der verbliebenen Katze gerechtfertigt hätten“, erklärt Stadtsprecher Daniel Hadrys. Ein abschließendes Urteil werde noch getroffen, wenn dem Veterinäramt alle Informationen vorlägen, heißt es.

Das Amt weist darauf hin, dass es bei Verwahrlosung oder Tierquälerei auf Hinweise angewiesen sei, nur dann könne es tätig werden. Das BVLA erhalte jährlich eine Vielzahl an Tierschutzbeschwerden. Hadrys: „Allein 2022 wurden über 880 Tierschutzbeschwerden bearbeitet. Tendenziell nehmen die Beschwerden zu.“

Ob Balboa bei einem früheren Einschreiten hätte gerettet werden können, ist nicht klar. Das weiß auch das Tierheim-Team nicht sicher.

Für die Pflege von Balboa bekam das Tierheim viele Spenden und konnte dem Kater bis zuletzt bestmöglich helfen. Kurz vor seinem Tod gab es ein kleines Happy End: Eine Frau meldete sich und nahm ihn auf. „In seiner Pflegestelle hatte er einen eigenen Balkon. Da ist er von Blume zu Blume und hat begeistert geschnuppert“, erzählt Andrea Kleimt von den letzten Tagen in Balboas Katzenleben.

