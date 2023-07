Thallium-Morde: Solinger zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt

Prozess

Thallium-Morde: Das Landgericht Köln verurteilt einen Solinger zu lebenslanger Freiheitsstrafe bei anschließender Sicherungsverwahrung.

+++ Update 15.50 Uhr : Das Landgericht Köln verurteilte heute einen 42- jährigen Mann aus Hürth mit Wurzeln in Solingen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe bei anschließender Sicherungsverwahrung. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass der ausgebildete Krankenpfleger zwei Frauen - seine damalige Ehefrau und die Großmutter seiner späteren Lebensgefährtin - heimtückisch mit der als Rattengift bekannten Substanz Thallium ermordet hat.

Die Tötung seiner zum Tatzeitpunkt schwangeren Lebensgefährtin blieb im Versuchsstadium stecken. Wohl aber starb später das gemeinsame Kind, eine Tochter, des Paares - ein direkter Zusammenhang mit der Vergiftung konnte nicht nachgewiesen werden. Zudem muss der Solinger an das überlebende Opfer Schmerzensgeld in Höhe von 150.000 Euro zahlen.



Der Angeklagte hatte die Vorwürfe im Laufe des Prozesses bestritten. Die Verteidigung kündigte an, Revision gegen das Urteil einlegen zu wollen.

+++ Update: Heute fällt das Landgericht Köln das Urteil gegen einen 42-jährigen Mann aus Hürth mit Wurzeln in Solingen, der drei Frauen mit dem Rattengift Thallium vergiftet haben soll. Bei den mutmaßlichen Opfern handelt es sich um seine zweite damalige Ehefrau, seine spätere neue Lebensgefährtin sowie deren Großmutter. Zwei der Frauen starben, eine zum Tatzeitpunkt schwangere Frau überlebte zwar, doch starb wenige Monate der Säugling dieses möglichen Opfers. Ob der Tod des Kindes mit der Vergiftung im Zusammenhang steht, ist unklar.



Laut Anklage muss sich der gelernte Krankenpfleger wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung sowie versuchten Schwangerschaftsabbruchs verantworten. Die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an.

Ein Urteil wird für den frühen Nachmittag erwartet, wir berichten weiter. +++

Unser Bericht vom 5. Januar

Von Kristin Dowe

Solingen. Es ist ein Verbrechen von besonderer Perfidität und Grausamkeit, für das sich aktuell ein 42-jähriger Mann aus Hürth mit Wurzeln in Solingen vor dem Landgericht Köln verantworten muss: Seit September 2022 läuft dort ein Prozess gegen den gelernten Krankenpfleger – die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in den Jahren 2020 und 2021 seine damalige zweite Ehefrau, seine neue Lebensgefährtin sowie deren Großmutter mit Hilfe von Thallium vergiftet zu haben. Während die vormalige Ehefrau und die 92-jährige Großmutter seiner neuen Partnerin leidvoll und nach langer Krankheit starben, überlebte seine neue Freundin, die zu diesem Zeitpunkt von ihm schwanger war, zunächst die mutmaßlichen Vergiftungsversuche.

Wie das Landgericht Köln mitteilt, starb die gemeinsame kleine Tochter der beiden zu Beginn dieses Jahres. „Ob dies auf die Vergiftung zurückzuführen ist, wird derzeit noch untersucht“, berichtet Sprecherin Iris Walter. Dem Beschuldigten wird nun zweifacher Mord, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und versuchter Schwangerschaftsabbruch zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft sieht die Mordmerkmale der Heimtücke und der Grausamkeit als erfüllt an.

„Ob der Tod des Kindes auf die Vergiftung zurückzuführen ist, wird derzeit untersucht.“

Eingelassen hat sich der Angeklagte bislang nicht zu den Vorwürfen – ihr Mandant werde sich weiterhin „schweigend verteidigen“, werden seine Verteidiger in Medienberichten zitiert. Der 42-Jährige stammt aus gutbürgerlichen Familienverhältnissen und wuchs wohlsituiert in Solingen auf, wo er auch sein Abitur machte.

Sein erstes Opfer, eine 35-jährige Lehrerin, soll zunächst über Symptome wie Lähmungserscheinungen, Magen-Darm-Probleme und Haarausfall geklagt haben. Als die Frau aus Leverkusen schließlich starb, so heißt es, soll der Angeklagte sich als trauernder Witwer geriert haben.

Als der Beschuldigte später eine neue Partnerin kennenlernte und auch auf deren Großmutter traf, soll die 92-jährige Seniorin schnell ebenfalls über ähnliche Symptome geklagt haben, die schließlich zu ihrem Tod führen. Als seine Partnerin von ihm schwanger wird und die gleichen Beschwerden wie ihre verstorbene Großmutter entwickelt, schöpft die Mutter der Freundin schließlich Verdacht: Sie erstattet Strafanzeige bei der Polizei und bringt die Ermittler auf die Spur des Mannes. Unter anderem der Kölner Stadtanzeiger hatte ausführlich über den Fall berichtet.

Laut Recherchen von Focus online fanden die Ermittler im Zuge einer Hausdurchsuchung eine mit Kaliumchlorid aufgezogene Spritze in der Jackentasche des Angeklagten. Nachdem seine neue Partnerin einen ersten Anschlag offenbar überlebt hatte, sollte diese schwer nachweisbare Substanz diesmal schnell tödlich wirken, so der Verdacht der Polizei.

Über Samenspenderplattformen soll der gebürtige Solinger Kontakte zu Frauen geknüpft haben – vom Tod seiner Ex-Frau soll er finanziell profitiert haben. So trat er als Alleinerbe für das gemeinsame Haus in Leverkusen auf, kassierte für das Anwesen üppige Mieteinnahmen sowie die Lebensversicherung der Verstorbenen, so wird berichtet.

Zudem soll der Angeklagte digital erdrückende Spuren hinterlassen haben: Während er nach außen hin die Fassade des fürsorglichen Ehemanns aufrechterhielt, als seine vergiftete Frau mit ihrem ungeborenen Kind im Krankenhaus lag, soll er immer wieder Suchbegriffe wie „Thallium Schwangerschaft“ und „Kaliumchlorid“ gegoogelt haben.

Ein Motiv für die weiteren mutmaßlichen Taten ist unklar, für den Angeklagten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Das Gericht hat bislang sechs weitere Verhandlungstermine für den Fall angesetzt – ein Urteil wird für den 31. Januar erwartet.

Hintergrund

Thallium: Das chemische Element ist ein hochgiftiges Schwermetall – eine Dosis von 800 Milligramm, so die Schätzung von Experten, wirkt bei Erwachsenen tödlich. Eine Vergiftung verläuft in mehreren Phasen.

Rettung: Bei der Lebensgefährtin des Angeklagten wurde die Vergiftung erkannt. Ihr wurde ein Gegengift verabreicht.