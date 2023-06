Teure Panne bei Razzia in Wuppertal

Detonationen, Schüsse, in die Luft und eine Verletzte: Bei einer von Europol koordinierten Polizeiaktion ist es jüngst in Wuppertal zu einer teuren Panne gekommen. Spezialeinheiten stürmten und demolierten ein Haus, obwohl sich der dort Gesuchte, den sie festnehmen wollten, auf einer behördlich genehmigten Auslandsreise befand. Das bestätigte die Wuppertaler Staatsanwaltschaft gegenüber der dpa: „Wir haben ein eigenes Ermittlungsverfahren gegen den Mann. Der Haftbefehl in unserem Verfahren ist unter Auflagen außer Vollzug gesetzt, und er ist mit unserer Erlaubnis in der Türkei“, sagte Staatsanwältin Theresa Beckmann am Freitag.