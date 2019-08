Test: Mit dem Ersatzverkehr nach Düsseldorf

Sperrung

WUPPERTAL/ DÜSSELDORF Während der Bahnsperrung steht vom Bahnhof Vohwinkel aus nur eine Verbindung zur Verfügung.

16 Minuten braucht der Regionalexpress von Wuppertal Vohwinkel bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Normalerweise. Die gute Anbindung an die Buslinie 683 und rund 500 kostenlose Park-and-Ride Parkplätze locken jeden Morgen viele Solinger Pendler. In der Regel können sie zwischen drei verschiedenen Verbindungen in die Landeshauptstadt wählen – während der Bahnsperrung fährt über Vohwinkel nur ein Ersatz für die S-Bahn 8. Um den Hauptbahnhof in Düsseldorf zu erreichen, ist ein Umstieg in Gerresheim notwendig. Wie zuverlässig ist der Schienenersatzverkehr (SEV)? Das ST hat den Test gemacht.

Die Haltestelle zu finden, ist kein Problem. Wie an allen Bahnhöfen weisen lilafarbene Fußabdrücke auf dem Boden den Weg. Anders als an den Hauptbahnhöfen in Wuppertal, Solingen und Düsseldorf empfängt die Pendler an kleineren Bahnhöfen wie Vohwinkel kein Servicemitarbeiter der Deutschen Bahn. Das sei auch nicht mehr notwendig, erzählt ein Busfahrer des SEV: „Die Leute haben das System verstanden. Bei Fragen helfe ich weiter.“ Er ist einer von 230 Fahrern, die in den Sommerferien in 90 Gelenkbussen rund um Wuppertal unterwegs sind. Zusätzlich informieren großzügige Informationstafeln über die Anbindung.

Die Fahrt beginnt pünktlich. Alle 20 Minuten fährt ein Bus nach Gerresheim. Die Fahrzeit variiere je nach Verkehrsaufkommen zwischen einer halben Stunde und 45 Minuten, erklärt der Fahrer. Der Bus hält an allen Haltestellen der S8: Gruiten, Millrath, Hochdahl und Erkrath.

Damit die Busse im dichten Verkehr der Düsseldorfer Innenstadt keine Zeit verlieren, wurde entschieden, nur bis Gerresheim zu fahren. Dort ist die Taktung der Busse auf die Züge abgestimmt. „Bei leichten Verspätungen wartet der Zug. Wenn es aber zu lange dauert, fährt er ohne die SEV-Gäste – sonst käme der gesamte Fahrplan aus dem Takt“, erklärt Bahn-Sprecher Dirk Pohlmann.

Mitfahrgelegenheiten oder Carsharing als Alternativen

Im ST-Versuch funktioniert die Anbindung. Nach 45 Minuten erreicht der Bus Gerresheim – der Zug steht schon bereit. Nach weiteren sechs Minuten Fahrzeit erreicht man den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Insgesamt hat die Fahrt rund eine Stunde gedauert und damit vier Mal so lange, wie mit dem Regionalexpress.

Für Adam Wojcikowski keine Alternative. Der Student pendelt mehrmals in der Woche über Vohwinkel nach Düsseldorf. Er schätze vor allem die Auswahl an Verbindungen: Die Regionalexpresse RE4 und RE13 sowie die S-Bahn S8 steuern Düsseldorf an.

Warum in Vohwinkel nur ein SEV für die S8 eingerichtet wurde, erklärt Bahnsprecher Dirk Pohlmann: „Die Busse der Regionalbahnen hätten einen Umweg fahren müssen und so zu viel Zeit verloren.“ Für die REs sei stattdessen eine zusätzliche Haltestelle am Sonnborner Ufer geschaffen worden. Bis zum Ende der Sommerferien weicht Wojcikowski auf die S1 vom Solinger Hauptbahnhof aus.

Welche Alternativen haben Pendler noch, um während der Bahnsperrung Wuppertal oder Düsseldorf zu erreichen? Online-Portale wie blablacar.de oder der ADAC-Mitfahrclub machen es möglich, sich untereinander zu vernetzen. Autofahrer bieten ihre Fahrt an, Mitfahrer müssen zum vereinbarten Startpunkt kommen. Wer einen Fahrer findet, kann für eine Fahrtkostenbeteiligung von rund fünf Euro einsteigen.

Auch Carsharing kann eine Alternative sein. „SGO“ heißt das Projekt der Stadtwerke Solingen und des Autohauses Schönauen in Kooperation mit „Drive-Carsharing“. An neun Standorten in Solingen stehen Autos zur Verfügung. Nach der Anmeldung können sie für einen Stundensatz von 3,25 Euro und 16 Cent pro Kilometer genutzt werden. Zusätzlich fällt eine monatliche Grundgebühr von zehn Euro an. Diese ist für Inhaber eines VRR-Abos nur halb so hoch. Die Abotickets fungieren nach einer Freischaltung als Zugangskarte zu den Autos. Das Angebot kann auch ohne Abonnement beim Verkehrsverbund genutzt werden.

Ganz gleich, auf welche Verkehrsmittel Pendler ausweichen, eine gute Nachricht gibt es: Die erste Woche der Bahnsperrung ist bereits geschafft.