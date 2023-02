Baustelle: Teile von Schaberg werden abgeschnitten

Brücke: Sperrung wegen Baustelle. Das hat Folgen. Und führte auch zur Schließung einer Gaststätte.

Von Philipp Müller

Solingen. Seit Jahren ist die kleine Brücke in Schaberg über die Gleise des „Müngsteners“ marode. Jetzt wird sie saniert. Mit Folgen: So werden die Bereiche der Hofschaft hinter der Brücke für rund vier Monate von jeglichem motorisierten Verkehr abgeschnitten.

Nicht nur diese Tatsache, sondern auch die unklare Situation, wie etwa Waren in ihre Gaststätte kommen, hatten Familie Pleger veranlasst, die Gaststätte im Schaberger Bahnhof am Sonntag, 12. Februar, zu schließen. Sie betreiben nun in Remscheid das Lokal Richard Becker in Ehringhausen.

Bezirksbürgermeister Paul Westeppe (CDU) bedauert die Schließung, verweist aber darauf, dass die Brücke dringend saniert werden müsse. „Irgendwann fällt sie sonst auf die Bahngleise“. Schon seit 2013 stehe die Brücke bei der Stadt auf der Liste für eine dringende Sanierung.

Wann die Sanierung im Frühjahr beginnt, ist aber nicht klar. Stadtsprecherin Stefanie Mergehenn erklärt dazu: „Die Technischen Betriebe sind noch in der Planungsphase, deshalb gibt es keinen konkreten Termin für die Brückensperrung.“

Welche Auswirkungen dies hat, wurde allerdings schon mit den Bürgern erörtert. An erster Stelle standen da die Überlegungen zur Sicherheit.

Sperrung in Schaberg: Rettungsfahrzeuge erhalten Ersatzroute für Einsätze

So wird ein Forst- und Wanderweg zur Rettungsstrecke für Einsatzfahrzeuge ertüchtigt. So sollen sie unter der Müngstener Brücke herfahrend an die rund 20 Grundstücke kommen, die hinter der gesperrten Brücke liegen. Diese wird für Fußgänger zudem offengehalten. Der Weg sei auch geeignet, um ihn mit dem Rollstuhl zu nutzen, teilten die Technischen Betriebe Solingen (TBS) den Anwohnern mit.

In einer Informationsveranstaltung konnten die betroffenen Anlieger viele Fragen stellen, für die die TBS dann Antworten suchten und Lösungen für Probleme erarbeiteten.

Lesen Sie auch Nach Wechsel des Eigentümers: Wirtschaft Richard Becker ist wieder geöffnet Nach Wechsel des Eigentümers: Wirtschaft Richard Becker ist wieder geöffnet

Unter dem Bahnhof verläuft ein Fußgängertunnel. Den sollen die Anlieger nutzen, um zu ihren Autos zu gelangen. Stehen werden die auf einem Parkplatz gegenüber des Bahnhofsgeländes. Die Anwohner hätten sich eine Schranke gewünscht, damit die Parkplätze nicht von Touristen blockiert werden. Da gab sich die Verwaltung zögerlich wegen der Kosten und des fehlenden Stromanschlusses. Auf jeden Fall wird das Gelände auch genutzt, um Mülltonnen aufzustellen, die dann über den Tunnel erreichbar sind.

Drei Wanderungen rund um die Müngstener Brücke

Doch auch andere Dinge müssen von den Anliegern terminiert werden, sobald die Sperrung feststeht. Sickergruben müssen dann vorab geleert werden und die Heizöl- und Flüssiggastanks für den viermonatigen Zeitraum gefüllt werden. Auf dem dann abgesperrten Bereich befinden sich auch Pferde. Die TBS wollen dafür noch klären, wie im Notfall ein Abtransport erfolgen kann, müssten die Pferde in die Klinik.

Die Anwohner wollten auch wissen, ob sie den Rettungsweg nicht auch selbst nutzen können. Das schließt die Verwaltung aus. Der Weg sei nur einspurig und lasse keinen Begegnungsverkehr zu. Bezirksbürgermeister Westeppe erklärt, dass dieser auch keine normale Straße sei. Der Forstweg wird – obwohl er im Naturschutzgebiet liegt – allerdings an einigen Stellen laut Westeppe noch gesondert mit Asphalt befestigt, um ihn für Rettungsfahrzeuge gefahrlos nutzbar zu machen.

Gaststätte Schaberger Bahnhof: Schließung - Betreiber jetzt woanders

+ Die Gaststätte im Schaberger Bahnhof ist seit dem 12. Februar geschlossen. Vier Monate wird sie in Kürze vom Verkehr abgeschnitten sein – für die Betreiber erschien das als Risiko zu groß. © Christian Beier

Offen war lange, wie die Versorgung der Gaststätte im Bahnhof Schaberg gelingen soll. Darauf wollte Familie Pleger nicht länger warten. Seit vergangener Woche betreiben sie in Remscheid die Traditionsgaststätte Richard Becker. Es hätten sich „keine sinnvollen Lösungen zur Überbrückung der Zeit der Baumaßnahmen“ für sie ergeben. Ein weiteres Krisenjahr wie zur Coronazeit sei aber wirtschaftlich nicht darstellbar.

„Dieser Abschied fällt uns nicht leicht, da wir hier am Bahnhof die letzten sechs Jahre so viele schöne, lustige und herzerwärmende Momente mit euch genießen durften“, erklären die Plegers in den sozialen Medien.

Gaststätte im Schaberger Bahnhof

Als Familie Krein vor Jahrzehnten den Schaberger Bahnhof von der Deutschen Bahn gekauft hatte, betrieb sie auch selbst die Gaststätte. Später folgten Pächter für das Traditionslokal. Wie es dort weitergeht, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Bahn hatte ihren Betrieb auf die Gleisanlage beschränkt.