Taxifahren wird in Wuppertal teurer

Wuppertal. Ab Montag steigen die Taxipreise in Wuppertal. Der Grundpreis für eine Taxifahrt zur Hauptverkehrszeit erhöht sich von 3,40 Euro auf 4,20 Euro, ein Plus von rund 24 Prozent. Auch das Entgelt für gefahrene Kilometer erhöht sich entsprechend. So werden für längere Fahrten 2,30 Euro statt 1,90 Euro pro Kilometer fällig.