Sie wollen Pina Bauschs Werk im neuen Zentrum erhalten

Daniel Siekhaus übernimmt die Geschäftsführung des Tanztheater Pina Bausch von Roger Christmann. So soll die Zukunft des Zentrums aussehen.

Von Monika Werner-Staude

Wuppertal. Eine Staffelübergabe haben sie nicht nötig. Dafür arbeiten sie viel zu lange zusammen. Schon bevor der eine 2022 zum Nachfolger des anderen bestimmt wurde. Weil beide Geschäftsführer sind, Roger Christmann beim Tanztheater Pina Bausch, Daniel Siekhaus bei den Wuppertaler Bühnen. Seit September haben sie sich regelmäßig getroffen. In letzter Zeit immer öfter und konkreter. Zuletzt wurde Nachfolger Siekhaus in die Themen einbezogen, die für die Zukunft wichtig sind. Christmann bleibt dem Tanztheater verbunden, auch wenn er nach Berlin geht. Ein Doppel-Interview.

Herr Christmann, Sie bleiben dem Tanztheater als Senior Adviser verbunden.

Roger Christmann: Das Tanztheater hat viele Herausforderungen, zum Beispiel die Integration in das Pina Bausch Zentrum, das deutsch-französische Projekt von Boris Charmatz. Da ist es interessant, jemanden zu haben, der sich mit langfristigen strategischen Entwicklungen beschäftigen kann, als Berater und Ideengeber und als Spiegel.

Was bedeutet Ihnen Pina Bauschs Werk, ihr Tanztheater?

Daniel Siekhaus: Mich fasziniert ihr künstlerisches Werk. Sie hatte ein tiefes Gespür für Menschen und war eine hervorragende Choreographin. In den letzten fünf Jahren konnte ich die Arbeit des Tanztheaters beobachten, wodurch mein Interesse stetig gewachsen ist. Wir stehen jetzt vor der doppelten Aufgabe, das Werk von Pina Bausch auf höchstem Stand zu erhalten und gleichzeitig mit Boris Charmatz Neues zu erschaffen – und zwischen beidem die Balance zu halten.

Christmann: Mich beeindruckt, wie aktuell ihr Werk ist und wie aktuell das Tanztheater es erhält. Die Herausforderung besteht darin, den Spagat zwischen den Werken von ihr und von Boris zu schaffen. Beider Ästhetik liegt wahnsinnig weit auseinander. Es wäre großartig, wenn es dem Ensemble gelänge, das zusammenzuhalten. Es hilft niemandem, wenn Pina Bauschs Werke für sakrosankt erklärt werden. Das Tanztheater hatte wirklich schwierige Zeiten, auch um herauszufinden, wie es gelenkt werden will. Jetzt haben wir eine Entscheidung für acht Jahre getroffen. Das ist gut, aber es bleibt schwierig.

Welche Bedeutung hat das Pina Bausch Zentrum für Sie?

Christmann: Da geht es um den Esprit, die Haltung von Pina Bausch, die eine offene und mutige Frau war. Ich bin kein Architekturexperte, habe eher eine intuitive Haltung. Aber die jetzt getroffene Entscheidung ist großartig. Auch dass ein großes, internationales Büro den Architekturwettbewerb gewonnen hat, was die internationale Bedeutung des Projekts belegt. Das ist ein Meilenstein und eine wichtige Perspektive für das Tanztheater.

Siekhaus: Das Pina Bausch Zentrum ist eine riesige Chance für Wuppertal über das künstlerische Potenzial hinaus. Der Entwurf vom New Yorker Büro Diller Scofidio + Renfro ist künstlerisch gedacht, als Bezug zu Pina Bausch und Inspiration für Boris Charmatz. Ich hoffe nur, dass die Realisierung schnell erfolgt, damit die Menschen sehen können, welchen Schatz wir da haben.

Welche Aufgaben gehen Sie an, Herr Siekhaus?

Siekhaus: Beim Pina Bausch Zentrum werde ich die Interessen des Tanztheaters als einem zukünftigen Nutzer vertreten – zusammen mit Roger.

Wie sehen Sie die Zukunft des Tanztheaters?

Christmann: Die harten Fakten sind sehr gut: Wir haben eine gute finanzielle Situation, eine hohe Nachfrage bei Gastspielen. Bleibt das, was nicht planbar ist. Wie gestaltet sich der Weg für die Tänzer zwischen den beiden Polen, den Werken von Pina Bausch und Boris Charmatz?

Nachhaltigkeit und Klimabilanz gehören heutzutage auch zu den Aufgaben eines Kulturbetriebs.

Christmann: Wir haben eine Klimabilanz für das Tanztheater erstellt. Die größten Emissionstreiber sind die Gastspiele und das Publikum, das von auswärts anreist. Wir müssen sehen, wie wir damit umgehen, können das nur bedingt ändern. Aber wir bilden zum Beispiel Gastspielblöcke, damit die Compagnie seltener und länger an einen Ort reist.

Siekhaus: Das Tanztheater ist ein internationales Kulturunternehmen und das ist ein zentraler Aspekt für mich. Ich denke, wir werden in Zukunft häufig an einem Ort Stücke sowohl von Pina Bausch als auch von Boris Charmatz aufführen. Die Kombination kann für die Company und für die Gastspielpartner sehr spannend sein.

Herr Siekhaus, Sie bleiben Geschäftsführer. Was wird sich für Sie ändern?

Siekhaus: Ein wesentlicher Unterschied wird sein, dass ich nicht mehr 300 Beschäftigte, sondern 60 haben werde. Der persönliche Kontakt mit dem Einzelnen wird dadurch automatisch intensiver. Da spielen auch die Gastspiele eine Rolle, denn gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen. Außerdem ist der Umgang in Tanzcompagnien ein anderer, hier gehört es dazu, sich in den Arm zu nehmen und grundsätzlich alle mit dem Vornamen anzusprechen.

Herr Christmann, wie fällt Ihre Bilanz aus?

Christmann: Ich glaube, dass wir in meinen fünf Jahren hier einen großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht haben, und ich meinen Teil dazu beigetragen habe. Das Tanztheater ist durch einige Krisen – den Streit mit Adolphe Binder, Corona, die Suche einer neuen künstlerischen Leitung – gut durchgekommen.

Zu den Personen

Roger Christmann: Er wurde 1971 in Eupen (Belgien) geboren. Unter anderem verantwortete er Finanzen, Verwaltung und Personal der Kulturhauptstadt Europas 2010, Brüssel. Er war kaufmännischer Geschäftsführer des Brüsseler Kunstfestivals und des Theaters der Welt in Mülheim an der Ruhr.

Daniel Siekhaus:Er ist 36 Jahre alt und wuchs in Hagen auf, er studierte in England, wo er auch promovierte, war zuletzt Assistent der Direktoren des Royal Ballet am Royal Opera House in London und als Manager und Dramaturg für das Thüringer Staatsballett tätig. In Wuppertal ist er seit Oktober 2018 tätig.