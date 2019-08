Systemabsturz sorgt für Chaos bei der Rheinbahn

Panne

+ © Sergej Lepke Anzeigetafeln an Haltestellen funktionierten gestern nicht, Bahnen verspäteten sich. Grund: Der Boardcomputer war lahmgelegt. © Sergej Lepke

DÜSSELDORF 80 Prozent der Bordcomputer waren lahmgelegt. Es gab massive Verspätungen.

Von Ines Arnold

Rheinbahn-Kunden mussten am Donnerstag viel Geduld mitbringen. An mehr als 500 Bussen und Bahnen waren die Beschilderungen ausgefallen, an Haltestellen und U-Bahnhöfen funktionierten die Anzeigetafeln nicht. Es kam zu teilweise massiven Verspätungen. Der Grund: ein Systemabsturz, der rund 80 Prozent der Bordcomputer in Rheinbahn-Fahrzeugen lahmlegte.

„Das heißt, die Busse und Bahnen wissen nicht mehr, wer sie sind“, sagte Rheinbahn-Sprecher Georg Schumacher. Die Fahrzeuge seien im „Blindflug unterwegs“ gewesen. Das heißt: Die normalerweise im Bordcomputer gespeicherten Informationen über das Fahrzeug, seine Route und Ankunftszeit an den jeweiligen Stationen waren verschwunden.

Unterbrechungen während der Fahrt

Die Folgen bekamen auch die Fahrer zu spüren: „Bevor ein Fahrer beispielsweise in den Tunnel fährt, muss er sich bei der Leitstelle melden und Bescheid geben, welche Bahn er gerade steuert. Der Techniker legt dann die Weichen für ihn um“, sagte Schumacher. Deshalb kam es während den Fahrten zu Unterbrechungen, teilweise von 10 bis 20 Minuten. Das wiederum sorgte für Stau bei den Bahnen – und zu Verspätungen an den Haltestellen und U-Bahnhöfen.

Auf Facebook machten viele Rheinbahn-Kunden ihrem Ärger Luft: „Den verantwortlichen Amateur-Programmierern gehört der Führerschein entzogen, damit sie den ÖPNV benutzen müssen“, schreibt ein Fahrgast entnervt. „Da braucht man sich nicht wundern, wenn der geneigte Bürger dann doch lieber auf das Auto zurückgreift“, meint ein anderer.

In der Nacht wurden alle Bordcomputer neu gestartet

Rheinbahn-Mitarbeiter reagierten online auf jeden Kommentar und jede Frage, entschuldigten sich dafür, dass auch sie wegen des Systemabsturzes keine Informationen über Abfahrtzeiten bieten könnten, dass auch die App falsche Zeiten anzeige und boten an, Entschuldigungsschreiben für Arbeitgeber anzufertigen.

In der Nacht hatte die Rheinbahn ein Software-Update aufspielen wollen. Zum Zusammenbruch des Systems kam es offenbar, weil Dateigrößen nicht passten. „Das konnte niemand absehen. Wir sind die Ersten, die ein neues Betriebsleitsystem eingeführt haben und können uns daher bei niemandem abschauen, wie es geht“, sagt Schumacher.

TECHNIK SYSTEM Das Betriebsleitsystem ist das Herzstück des Verkehrsunternehmens. Es informiert automatisch die Leitstelle, wo sich die Fahrzeuge befinden, ob sie Verspätung haben und ob beispielsweise Anschlüsse gehalten werden können.

ERNEUERUNG Die Kosten für die Erneuerung des Betriebsleitsystems liegen bei rund 33 Millionen Euro, 12 Millionen hiervon sind Zuschüsse vom Land Nordrhein-Westfalen.

PARTNER Die Rheinbahn hat das Projekt als Kooperation mit den Verkehrsbetrieben der Städte Duisburg, Essen und Mülheim als Teil der Initiative „Spurwerk NRW“ realisiert und ist das erste Unternehmen im VRR, das den Kunden diesen Anschlussmonitor im Fahrzeug bietet. Das neue Betriebsleitsystem, das das alte aus den 1980er Jahren ersetzt, soll den Kunden noch exaktere Informationen für die Reise mit der Bahn oder dem Bus liefern. Kunden sehen die Neuerungen beispielsweise in den Stadtbahnen: „Auf den langen Monitoren werden nicht nur die nächsten Stationen angezeigt, sondern zusätzlich, welche Umsteigebeziehungen und Anschlüsse man dort bekommt“, erläutert Schumacher.

Um dieses System zu füttern, es mit den neuesten Kerninformationen zu versorgen, war das Software-Update nötig. Dabei kam es zum Zusammenbruch. Die Auswirkungen des Absturzes bekamen Kunden noch bis in den Abend zu spüren.

Am Nachmittag begannen Techniker damit, jeden einzelnen Bordcomputer neu zu starten. „Das tun wir nach und nach an den Endhaltestellen – und heute Nacht in den Betriebshöfen“, erklärte ein Rheinbahn-Mitarbeiter. Bei Redaktionsschluss gab man sich zuversichtlich, heute Morgen ab 4 Uhr ohne Störungen in den Berufsverkehr starten zu können.