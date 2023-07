Süßigkeiten, Bier und Graffitidosen – rund um die Uhr

Faith Yalcin (r.) und Sergej Pavlenko in ihrem Kiosk, in dem es 24 Stunden am Tag eine breite Angebotspalette gibt. Die Gründer können sich vorstellen, zu expandieren.

24 Stunden, 7 Tage die Woche gibt es hier Snacks und mehr: Fatih Yalcin und Sergej Pavlenko eröffnen den ersten Automaten-Kiosk in Wuppertal.

Von Friedemann Bräuer

Wuppertal. „Wir sind die Ersten in Wuppertal, die ein Geschäft nur mit Automaten eröffnet haben“, sagt Fatih Yalcin auch im Namen seines Freundes Sergej Pavlenko. Die beiden in Wuppertal geborenen und im Luisenviertel aufgewachsenen „Pioniere“ haben in der Elberfelder Friedrich-Ebert-Straße 74, in einem seit sechs Jahren leerstehenden Ladenlokal eines ehemaligen Backhauses, ein Geschäft eröffnet, das seine Waren rund um die Uhr ausschließlich in Automaten anbietet, deren Fächer sich nur nach Zahlung bar oder mit Karte öffnen.

Das Warenangebot umfasst Süßigkeiten, Soft- und Longdrinks, Hygiene-Artikel und Bier, wobei man mit Stolz darauf hinweist, dass dem Bierkenner eine große Auswahl einschließlich einiger Spezialitäten zur Verfügung stehen. Erhältlich sind aber auch Graffiti-Dosen, die die beiden im Auftrag ihres Freundes Tom Berger von „Le Mietz Art“ in der Friedrichstraße vertreiben.

Getränkepreise sollen unter üblichem Niveau bleiben

„Wir bleiben mit unserem Getränke- und Speisen-Angebot erheblich unter den Preisen der hiesigen Gaststätten und auch unter denen der Tankstellen“, so Yalcin, der ebenso wie sein Freund Sergej 30 Jahre alt ist und mit dem er nicht nur das Alter, sondern auch den Wunsch teilt, mit diesem zu „Luisenviertel-Preisen“ vermieteten Objekt zumindest einen Leerstand in der Friedrich-Ebert-Straße verschwinden zu lassen.

„Dieses Viertel liegt uns seit vielen Jahren am Herzen“, bekennt Sergej Pavlenko, der in seinem Hauptberuf Pilot ist und ebenso wie Fatih nicht auf Profit-Maximierung aus ist. „Ich bin Gastronom und betreibe das Speiserestaurant ‚Sugo Handmade Pasta‘ auf dem Ölberg und noch weitere gastronomische Angebote. Wir sind beide gern hier und möchten, dass auch die ihr Bier trinken können, die nicht das Geld für eins der hiesigen Restaurants haben. Da geht es uns nicht darum, mit dem Automatenladen reich zu werden. Wir wollen auch eine preiswertere Alternative zu den Tankstellen anbieten“, rückt Fatih Yalcin die Motivation dieses Nebenerwerbs der beiden Freunde ins rechte Licht.

Der Erfolg gibt dem tüchtigen Duo übrigens recht: „Wir haben am 4. Juni zum Luisenfest eröffnet und der Erfolg hat alle Erwartungen übertroffen. Und das nicht nur am Luisenfest, sondern auch in der Zeit danach“, freut sich Fatih. „Hier gibt es neben den Anwohnern den Deweerthschen Garten und die Herderschule in der Nähe, so dass eigentlich immer mit Kundschaft zu rechnen ist.“

Überlegungen für einen weiteren Automaten-Kiosk gibt es schon

Zu den guten Erfahrungen gehört übrigens auch, dass es bisher keine Diebstahlversuche oder Vandalismus gegeben hat. „Allerdings haben wir auch ein sehr gutes Kamerasystem, das mit der nächsten Leitstelle verbunden und 24 Stunden, also rund um die Uhr, in Betrieb ist. Wenn also jemand etwas Verbotenes vorhat, dann darf er sicher sein, dass er erkannt und erwischt wird“, bestätigt Sergej Pavlenko.

Der Erfolg in der Friedrich-Ebert-Straße 74 befeuert natürlich Gedanken an einen Ausbau ihres gemeinsamen Unternehmens. „Wir haben schon überlegt, noch so ein Automatengeschäft in Wuppertal zu eröffnen, haben aber noch kein bestimmtes Objekt im Auge. Ob wir hier im Geschäft in der kalten Jahreszeit einen Kaffeeautomaten aufstellen werden, ist noch nicht klar, denn Bäckereien mit Kaffee-Ausschank gibt es hier im Umfeld genug“, meint Fatih Yalcin.

Aber beiden ist schon jetzt, knapp zwei Monate nach der Eröffnung ihres 24-Stunden-Automaten-Services, klar, dass sie mit ihrer Idee nicht allein bleiben werden. „Solche Geschäfte werden wir in naher Zukunft sicher noch einige sehen.“ Aber das sehen die beiden Pioniere gelassen und meinen selbstbewusst: „Oft kopiert, nie erreicht.“

