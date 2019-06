Studenten retten ihrem Professor das Leben

Erste Hilfe

+ © Andreas Fischer Telefonreanimation rettet Leben - erste Reihe v.l.: Stefanie Pollnow mit Bernd Himmerich, Bianca Berendonk und Nicolau Hecht (die drei sind die Ersthelfer) dahinter die Profis Sascha Mohri, Rektor FOM Burghard Hermeier, Nils Will, Claudius Rose, Arne Witthinrich. © Andreas Fischer

WUPPERTAL Bernd Himmerich erlitt einen Herzstillstand. Helfer bekamen telefonische Unterstützung.

Freitag, 13. Januar: Diesen Tag wird Professor Bernd Himmerich, Dozent für Allgemeine Betriebswirtschaft und Technologiemanagement an der FOM Hochschule, wohl nie vergessen. Da wurde ihm ein zweites Leben geschenkt, und zwar dank der umsichtigen Hilfe seiner Studierenden und der Empfangsmitarbeiterin im Hotel „Vienna House Easy Wuppertal“, Bianca Berendonk.

Im Sommer gibt es ein Grillfest als Dankeschön

Die hatten in Sekundenschnelle reagiert, als der Dozent wegen eines Herzstillstandes zusammengebrochen war. Die Studenten begannen sofort mit der Reanimation – unter der Regie von Sascha Mohri, Rettungsdisponent in der Feuerwehrleitstelle, der die Maßnahmen der jungen Ersthelfer am Telefon behutsam Schritt für Schritt leitete, bis die professionellen Helfer vor Ort eintrafen.

„Allein die ruhige Stimme von Sascha Mohri hat uns viel von unserer Aufregung genommen“, berichtet Studentin Stefanie Pollnow. „Das menschliche Gehirn kann drei bis fünf Minuten ohne Sauerstoffzufuhr überleben“, erklärt Hella Körner-Göbel, die ärztliche Leiterin des Notarzt- und Rettungsdienstes für Wuppertal, und Ulrich Zander, Chef der Wuppertaler Feuerwehr ergänzt: „Wer erst danach ins Leben zurück geholt wird, fristet dann meist ein nicht mehr lebenswertes Leben.“ Körner-Göbel führt aus: „Die ersten Minuten sind die wichtigsten. In der Leitstelle sitzen ausgebildete Rettungsassistenten, die am Telefon helfen, diese Zeit so zu überbrücken.“

Bernd Himmerich (auf dem Foto hinten) kann seine Funktion als Dozent wieder problemlos ausüben – mit bewegenden Worten bedankte der Professor sich bei Bianca Berendonk (Mitte) und den Studierenden Nicolau Hecht (r.) und Stefanie Pollnow. Dank der schnellen Hilfe konnte er ohne bleibende Schäden aus der Reha entlassen werden. Bei seinen Lebensrettern will er sich im Sommer mit einem Grillfest bedanken.

Auch die FOM Hochschule würdigte den beispielhaften Einsatz der tüchtigen jungen Menschen. Rektor Professor Burghard Hermeier verlieh den drei Ersthelfern und dem Rettungsdisponenten Sascha Mohri die Ehrennadel der Hochschule. fwb