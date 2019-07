Streit bei Feier in Barmen: Mann schwer verletzt

Blaulicht

+ © Uli Preuss Symbolbild. © Uli Preuss

WUPPERTAL Eine große Anzahl von Polizisten wurde eingesetzt, um die aufgebrachten Gäste zu beruhigen.

Am späten Freitagabend kam es an der Berliner Straße in Wuppertal-Barmen zu einem größeren Polizeieinsatz.Wie die Polizei am Montag berichtet, war es bei einer Feier zur Auseinandersetzung zwischen Gästen gekommen. Gegen 22 Uhr schlugen mehrere Männer auf einen 20-Jährigen ein. Anschließend fuhren die Täter mit ihrem Auto in Richtung Elberfeld weg. Der junge Mann trug eine schwere Verletzung davon, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Um die aufgebrachten Gäste der Feier zu beruhigen, setzte die Polizei eine große Anzahl von Polizisten ein. Gegen die Schläger wurde eine Strafanzeige vorgelegt. red