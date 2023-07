Streit eskaliert in Wuppertal: Polizei stößt auf zahlreiche Waffen

Wuppertal. Weil ein Streit in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Sonnenbrunnen in Wuppertal eskalierte, ist die Polizei in der Wohnung eines 37-Jährigen auf zahlreiche Waffen gestoßen. Darunter Gewehre und andere Schusswaffen, Armbrüste, Säbel und eine täuschend echt aussehende Panzerfaust. Bei letzterer müsse noch geklärt werden, ob es sich um eine Attrappe oder eine echte Waffe handelt, erklärte ein Sprecher der Polizei in Wuppertal unserer Redaktion. Ein Experte des Landeskriminalamts sei angefordert worden, um sich darum zu kümmern.