Straßen NRW baut die Lichtmasten im Sonnborner Kreuz ab

+ © Andreas Fischer © Andreas Fischer

WUPPERTAL Nachts war das Sonnborner Kreuz einst taghell erleuchtet. Doch das Licht ist längst erloschen. Aus Kostengründen hatte die Stadt 2010 den Stecker gezogen.

Der Betrieb hatte im Jahr 60.000 Euro gekostet. Lampen samt Masten sollten endgültig verschwinden – ursprünglich bereits in den Herbstferien, doch die Vorbereitungen hatten das Vorhaben verzögert. Am Wochenende (14./15. Januar) kam das Wetter dazwischen – jetzt aber ist so weit. Die Arbeiten haben am Freitag begonnen. Montag- und Dienstagnacht werden jeweils von 20 bis 5 Uhr weitere zwölf Lichtmasten abgebaut. red