S28 steuert Wuppertal erst Ende 2019 an

WUPPERTAL Wetterbedingt und aufgrund neuer Gesetze geht der Ausbau der Trasse nicht so schnell voran, wie erwartet. Die Regiobahn GmbH investiert rund 40 Millionen Euro.

Von Eike Birkmeier

Die Dimensionen der Baustellen sind beeindruckend. Neben dem Kreuzungsbereich zwischen B7 und Dornaper Straße türmen sich derzeit riesige Erdwälle auf. Dazwischen treiben Bohrer tiefe Löcher ins Gelände. Hier werden die bis zu neun Meter hohen Pfähle errichtet, die später die Brückenkonstruktion über die Regiobahntrasse tragen sollen. Das Großprojekt ist Teil der Arbeiten für den S 28-Ausbau von Mettmann nach Wuppertal. Dem Bereich in Dornap kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, da dort die neue Trasse auf die Strecke der S9 einschwenkt.

ARTENSCHUTZ Durch die geplante Elektrifizierung der S28-Trasse werden Leitungen und Masten für den Strom errichtet. Das stellt eine Gefahr für die Uhu-Population dar. Die seltenen Nachtjäger leben in den angrenzenden Steinbrüchen und haben dort ihre Nester. Durch ihre große Flügelspannweite besteht das Risiko, dass sie auf den Stromleitungen sitzen und gleichzeitig die Masten berühren. Dadurch kann es zu einem Stromschlag kommen. Um das zu verhindern, fanden bereits Gespräche zwischen Regiobahn und Experten statt. Unter anderem sollen die Fahrdrahtaufhängungen so ausgerüstet werden, dass sich die Uhus darauf nicht niederlassen können.

„Es läuft hier alles planmäßig“, sagt Projektleiter Joachim Korn. Er machte sich gestern noch einmal ein Bild von der Regiobahn-Baustelle. Die aufwändige Brücke in Dornap soll im nächsten Jahr fertig werden. „Die Autos werden ungefähr auf gleicher Ebene wie bisher fahren, die Straße wird dafür etwas verschwenkt“, erklärt Korn. Im Bereich ist zudem ein großer Parkplatz geplant. Auch die Brücke „An den Eichen“ auf Mettmanner Stadtgebiet macht Fortschritte. Dort ist bereits das erste Widerlager fertig. Auf der DB-Strecke von Essen in Richtung Wuppertal (S 9) wurden in den vergangenen Osterferien außerdem drei neue Weichen verlegt.