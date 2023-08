Stellen bald Studierende in der Kunsthalle aus?

Wuppertal. Gespräche über ein neues Betriebskonzept der städtischen Räume in Wuppertal-Barmen stehen kurz vor dem Abschluss

Von Monika Werner-Staude

Kunst will Aufmerksamkeit, will Resonanz, will gesehen werden. Dafür braucht sie geeignete Ausstellungsräume, die vor allem finanzierbar und groß genug und zum Leid der Kunstschaffenden nie genug vorhanden sind. In Wuppertal fällt in diesem Zusammenhang oft der Name der Kunsthalle in Barmen.

Zu hohe Kosten und zu wenig Besucher hatten das Von der Heydt-Museum 2019 veranlasst, die Bespielung zu beenden. Mittlerweile finden kaum noch Ausstellungen statt. Mit dem Jahr 2021 endete auch die Absicherung im städtischen Haushalt, ist die Zukunft ungewiss. Aktuelle Gespräche der Stadt mit einigen Partnern, darunter die Bergische Universität, könnten noch dieses Jahr einen Neustart erreichen. Bestätigte Kulturdezernent Matthias Nocke auf Anfrage unserer Zeitung.

Zwei Ausstellungen sind noch geplant: Im September zeigen bildende Künstlerinnen der Gedok „aktuelle Positionen“, im November organisiert der Kunst- und Museumsverein eine Schau mit Werken von Peter Schmersal. Darüber hinaus arbeite man „unverändert an einer tragfähigen Lösung für einen weiteren Ausstellungsbetrieb“, umschreibt Matthias Nocke die aktuellen Gespräche, die sich in der Endphase befänden. Basis dafür seien die Überlegungen, die im vergangenen Jahr mit der Hochschule der Bildenden Künste (HBK) Essen angestellt worden waren, die seit 2021 an der Gewerbeschulstraße einen Wuppertaler Standort hat.

Damals sollte das Gebäudemanagement (und damit die Stadt) Eigentümer der Kunsthalle bleiben, das Von der Heydt-Museum als Mieter einen Nutzungsvertrag mit der HBK abschließen, vertreten durch ihren Förderverein. Ihre Alumni und Professoren sollten dann im Jahr ein bis zwei Ausstellungen in den fünf Räumen im Obergeschoss des Prachtbaus am Geschwister-Scholl-Platz kuratieren, die Hochschule sich auch um den personellen und organisatorischen Rahmen kümmern. Der neue Untermieter sollte 30 000 Euro im Jahr zahlen, das GMW für die Stadt das kaufmännische, technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement übernehmen. Der Vertrag sollte frühestens ab dem 1. Januar 2023 in Kraft treten und mindestens zwei Jahre gelten. Doch daraus wurde nichts – die Hochschule machte einen Rückzieher.

Noch nicht etablierte Kunst erwerben

Katja Pfeiffer ist Dekanin der Fakultät für Design und Kunst an der Bergischen Universität. Ende 2022 wurde sie zu einer Podiumsdiskussion ins Von der Heydt-Museum eingeladen. Direktor Roland Mönig wollte gemeinsam mit ihr und dem Direktor des Folkwang Museums Essen, Peter Gorschlüter, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft seines Hauses reflektieren. Die Professorin hatte sich gut vorbereitet und im Vorfeld ihre Studierenden befragt, warum sie ins Von der Heydt-Museum gehen oder nicht. Dabei kam heraus, dass diese sich gerne mit dem Haus identifizieren wollen, dem aber entgegensteht, dass sie den „ öffentlich geförderten Monolithen“ als elitär, als „gebaute Hierarchie“ empfinden. Die Jugend wünscht sich Transparenz, Partizipation und andere Präsentationsformate. Sie will mitsprechen, ohne Hierarchie und Hemmschwellen. Pfeiffer selbst regte an, noch nicht etablierte Kunst zu erwerben und Präsentationsformen zu suchen, die empören und irritieren: „Die Hängung erscheint den Studierenden schon brav, sie gehen nicht mit großer Lust ins Museum“, sagte sie damals. Auch kämen aktuelle Anliegen wie „cultural appropriation“ (kulturelle Aneignung), moralische Ansprüche, Inklusion oder die Sicht der People of Color noch zu kurz.

Blaupause für eine Art innovatives Museum

Aspekte, die nun eine unerwartete Realisierungschance bekommen könnten. Nicht im Von der Heydt-Museum, aber in der Kunsthalle in Barmen. Deren „fantastische Räume“ schätzt Pfeiffer sehr. Und deutet an, dass dort Ausstellungen organisiert werden könnten, die auf den von ihr erfragten Anregungen und Wünschen der Studierenden basieren können. Als Blaupause für eine Art innovatives Museum. Wozu natürlich auch Kooperationen mit anderen Playern, Werkstatt- und Vermittlungsarbeit gehören könnten. Schließlich bilde die Universität vor allem Kunstlehrerinnen und -lehrer aus. Nicht zu vergessen würde ein Engagement den Transfer der Campus-Universität ins Tal und zu den Menschen befördern. Und so ihre Anbindung an die Stadt. Unabhängig davon besitzt der Kunst- und Museumsverein als Rechtsnachfolger des Kunstvereins Barmen ein Nutzungsrecht für die Kunsthalle. Und könnten auch andere Ausstellungsmacher zum Zuge kommen – wenn sie die Betriebskosten übernehmen, so Nocke. Das will er auch im Gespräch mit der Gedok, BBK und BKG betonen, das demnächst stattfinden soll. Die drei Wuppertaler Künstlervereinigungen haben unlängst ihre Zusammenarbeit intensiviert, um einen neuen Vorstoß in Sachen Ausstellungsraum zu unternehmen.

Derzeit zeigen sie gemeinsam in ihrer Popup-Galerie am Werth „Kunst. Schau!“ – eine von weiteren Möglichkeiten in Wuppertal, um Kunst zu präsentieren, die Nocke aufführt. Als städtische Räumlichkeiten nennt er das Elberfelder Rathaus, den Lichthof des Rathauses Barmen, die Volkshochschule und die Zentralbibliothek. Außerdem unterstütze die Stadt den Neuen Kunstverein und die BKG mit Räumen an der Hofaue. Weiter bieten die Glashalle der Stadtsparkasse und die Rathausgalerie in Elberfeld Ausstellungsflächen. Nocke weist auch auf private Initiativen hin, die Kunst außerhalb der Woga (Wuppertaler Offene Galerien und Ateliers) zugänglich machen. Ganz zu schweigen von der beachtlichen Zahl an Galerien im Stadtgebiet, die auch heimischen Kunstschaffenden die Möglichkeit zur Präsentation geben.

Probenraum

In eine weitere Runde geht nach der Sommerpause die Suche nach einem neuen Probenraum für das Sinfonieorchester Wuppertal. Möglich sind nach wie vor die Herrichtung einer städtischen Immobilie oder ein Neubau durch einen Investor mit Anmietung durch die Stadt. Ein mögliches städtisches Objekt war zuletzt ausgeschieden, weil es die akustischen Anforderungen nicht erfüllte.