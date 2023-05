Steinmeier in Solingen: „Wer dieses Land wirklich liebt, wird seine Mitmenschen nicht hassen” 

30. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen

+ © Christian Beier Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Özlem Genç. © Christian Beier

30 Jahre Solinger Brandanschlag: Das hat der Bundespräsident bei der zentralen Gedenkveranstaltung gesagt.

Von Björn Boch

Solingen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum 30. Jahrestag des Solinger Brandanschlags eine Grundsatzrede über Rassismus und Rechtsextremismus gehalten. „Viel zu lange saß unser Land der durch nichts gestützten, aber ständig wiederholten Behauptung auf, es seien verblendete Einzeltäter, die ihr Unwesen treiben. Die Strukturen dahinter und die Ideologie der Täterinnen und Täter wurden lange übersehen, ignoriert, teils auch verdrängt. Ich spreche von Rechtsextremismus. Von Rassismus. Von Menschenfeindlichkeit”, sagte Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung im Solinger Theater und Konzerthaus am Pfingstmontag.

Beim Solinger Brandanschlag waren am 29. Mai 1993 Saime, Hülya und Hatice Genç, Gülüstan Öztürk und Gürsün İnce ermordet worden. Die Mädchen und Frauen waren zwischen 4 und 27 Jahre alt. 14 weitere Familienmitglieder wurden teils lebensgefährlich verletzt und leiden bis heute unter den gesundheitlichen Folgen. Vier Solinger waren später wegen fünffachen Mordes, 14-fachen Mordversuches und besonders schwerer Brandstiftung zu Jugend- und Haftstrafen zwischen 10 und 15 Jahren verurteilt worden.

+ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Gedenkveranstaltung zum 30. Jahrestag des Brandanschlags in Solingen. © Christian Beier

Rechtsextreme und Rassisten, so Steinmeier, entmenschlichten den Einzelnen, um ihn zu hassen – und verbreiteten damit Angst und Schrecken unter all jenen, die zu Opfern werden könnten. „Ich nenne das: Terror. Dieser rechte Terror ist verantwortlich für die Toten hier in Solingen. Diesen rechten Terror gab es vor Solingen, und es gibt ihn nach Solingen. Es gibt eine Kontinuität von rechtsextremer und rassistischer Gewalt in unserem Land.”

Er sei Familie Genç und so vielen weiteren Menschen dankbar, dass sie geblieben seien und das Land mitgestalteten. „Solingen war auch in dieser Hinsicht ein Wendepunkt für viele Menschen in Deutschland mit Zuwanderungsgeschichte: Laut und deutlich zu sagen und zu zeigen, dass man dazugehört, und dass man ein verdammtes Recht darauf hat, nach vielen Jahren harter Arbeit als zugehörig anerkannt zu werden.”

Steinmeier: „Fassungslos“ über rechte Chatgruppen in Sicherheitsbehörden

Mahnende Worte richtete der Bundespräsident an die Politik und die Exekutive. Worte könnten das Gewaltpotenzial einer Gesellschaft aktivieren. „Wir haben allzu oft erlebt, dass Worte zu Taten wurden. Wenn Politiker glauben, verbal um den rechten Rand buhlen zu müssen, wenn auch Politiker die Grenzen zwischen dem Unsagbaren und dem Unsäglichen verschieben, dann befeuern sie damit auch die Gewalt.” Er zeigte sich „fassungslos”, dass einzelne Angehörige von Sicherheitsbehörden, die rechtsextreme Anschläge verhindern sollen, sich in rechten Chatgruppen organisieren. „Das können und dürfen wir nicht dulden.”

Steinmeier ruft zu Zivilcourage gegen Lügen, Hass und Hetze auf

Die Bürgerinnen und Bürger rief Steinmeier zu Zivilcourage auf, zum Widerspruch, wenn Lügen, Hass und Hetze verbreitet werden. “Für mich ist klar: Wer dieses Land wirklich liebt, wird seine Mitmenschen nicht hassen.” Auch 30 Jahre nach der grausamen Tat von Solingen seien “wir noch immer fassungslos, zornig, traurig. Aber: Wir sind nicht eingeschüchtert, nicht hilflos, nicht tatenlos.”

Beim zentralen Gedenken sprachen neben Bundespräsident Steinmeier (SPD) auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach sowie der stellvertretende Außenminister der Türkei, Yasin Ekrem Serim.

+ Bundespräsident Frank-Walter in Solingen. © Christian Beier

Hendrik Wüst: „Es ist Menschenfeindlichkeit“

Wüst fragte in seiner Rede, wie man überhaupt „ganz normale Mädchen und junge Frauen“ hassen könne. „Es ist ein Hass gegen alle, die in den Augen der Täter fremd waren. Noch immer wird von Fremdenfeindlichkeit gesprochen. Ich glaube, das ist ein irreführender Begriff. Es ist Menschenfeindlichkeit.“ Dafür erhielt er spontanen Applaus. Wüst würdigte die 2022 gestorbene Mevlüde Genç. Sie habe der Menschenfeindlichkeit etwas ungeheuer Kraftvolles entgegengesetzt: Menschenliebe. „Nordrhein-Westfalen verneigt sich in Dankbarkeit vor Mevlüde Genç.”

Im Blick zurück bezeichnete er den 29. Mai 1993 als „einen der dunkelsten Tage in der Geschichte unseres Landes“. Mit Blick auf Gegenwart und Zukunft sagte er: „Der Rassismus und die Bedrohung der extrem rechten Gewalt bestehen fort.” Es sei sehr beunruhigend, dass rechtsextremes Gedankengut so verbreitet ist und rassistische und rechtsextreme Propaganda und Straftaten wieder zunehmen. „Dem müssen wir uns fortwährend entgegenstellen.“

Tim Kurzbach: Städte müssen auch finanziell ausgestattet werden

Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach hatte zuvor betont, die Stadt müsse und wolle mehr tun als andere Kommunen. „Wir verstehen dieses Gedenken auch als Wächteramt.“ Weil die Stadt ihr Wächteramt ernst nehme, müsse er heute die Verantwortlichen des Bundes und des Landes eindringlich erinnern: „Lasst uns Kommunen mit den vielen Herausforderungen, mit dem permanenten Wandel und mit den Problemen nicht allein!“ Die Kompetenz, Probleme zu lösen, liege in den Städten. Die finde jedoch ihre Grenzen, wenn den Städten die notwendige finanzielle Ausstattung vorenthalten werde.

In Solingen sei nach dem Anschlag früh der politische Wille zu echter Integration eingewanderter Mitmenschen entstanden. Die Debatte um Deutschland als Einwanderungsland sei dagegen noch nicht zu Ende geführt. Vielmehr lebe sie durch die große Zahl geflüchteter Menschen, die zu uns kommen, sogar in gefährlicher Form wieder auf.

„Ich appelliere deshalb von hier aus an alle gesellschaftlichen Kräfte in unserem Land: Erkennt die Zeichen der Zeit!” Dazu gehöre gesellschaftliches Engagement – und neue Impulse der Erinnerung: “Das Gedenken darf nicht zu einem Routine-Ritual werden.” Das habe Mevlüde Genç als eine der ersten erkannt.

Stellvertretender Außenminister: Islamophobie weit verbreitet

„Auch wenn 30 Jahre vergangen sind, fühlen wir noch immer den Schmerz“, erklärte der stellvertretende türkische Außenminister Yasin Ekrem Serim, der sich bei den Vorrednern für die geschätzten Reden bedankte. Er erinnerte daran, dass Solingen weder der erste noch der letzte rassistische Anschlag gewesen sei. „Auch nach dem Tod von Mutter Mevlüde gilt es, gegen Rassismus vorzugehen.“ Auch Islamophobie sei in den westlichen Ländern ein verbreitetes Problem, das ebenfalls zu kritisieren sei. Bei Deutschland bedankte er sich für die Hilfe und Solidarität nach dem Erdbeben in der Türkei.

Als Gäste waren zudem Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD), Wüsts Stellvertreterin Mona Neubaur und Integrationsministerin Josefine Paul (beide Grüne) vor Ort. Paul nahm an der abschließenden Podiumsdiskussion des Festaktes teil.

Ausstellung „Solingen ´93 - Unutturmayacağız! Niemals vergessen!“ und viele prominente Gäste

Abseits der großen Gedenkfeier hatte es in der Stadt mehrere Veranstaltungen und Demonstrationen gegeben. Am Morgen wurde im Zentrum für verfolgte Künste die Ausstellung „Solingen ’93 - Unutturmayacağız! Niemals vergessen!“ eröffnet. In deren Mittelpunkt stehen neben der 2022 verstorbenen Mevlüde Genç Porträts der fünf Opfer des Brandanschlags. Zur Eröffnung kamen Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der enge Verbindungen zu Solingen hat.

Bei einer größeren Demonstration – ebenfalls unter dem zweisprachigen Motto „Unutturmayacağız! Niemals vergessen!“ – sprachen unter anderem Ibrahim Arslan, ein Überlebender des Anschlags von Mölln und Emiş Gürbüz, Mutter von Sedat, der in Hanau ermordet wurde. Zu Gast waren auch die Brings-Brüder.

Einweihung Mevlüde-Genç-Platz

Bereits am Pfingstsonntag war ein Platz in der Nähe des Solinger Rathauses in Mevlüde-Genç-Platz umbenannt worden. Zuvor hatte er den Namen Mercimek-Platz getragen - nach dem türkischen Heimatort der Familie Genç. Am Tatort des Brandanschlags, der Unteren Wernerstraße, wurden Gedenkstelen mit den Gesichtern der Opfer eingeweiht. Das abgebrannte Haus war bereits 1993 abgerissen worden, fünf Kastanien erinnern an die fünf Opfer. Den Opfern ein Gesicht zu geben, war ein zentrales Motto der Veranstaltungen, ebenso der Hashtag #saytheirnames, der nach dem Anschlag von Hanau etabliert wurde und dazu auffordert, nicht über die Täter, sondern über die Opfer zu sprechen.