Wuppertaler Stadtwerke erneuern Aufzug

Schwebebahnstation

+ © Stefan Fries In der Haltestelle werden die Aufzüge erneuert. © Stefan Fries

Wuppertal. Am Montag, 6. Februar, haben die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) mit der Erneuerung der Aufzugsanlage an der Schwebebahnstation Hauptbahnhof/Döppersberg auf dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Oberbarmen begonnen.