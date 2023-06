Stadtwerke machen 2022 Gewinn

Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) ziehen eine Bilanz für das Krisenjahr 2022.

Wuppertal. Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) haben 2022 einen Gewinn von 18,2 Millionen Euro gemacht – mehr als in der Wirtschaftsplanung vorgesehen. „Das stärkt die Substanz der WSW, um die Herausforderungen der Energie- und Mobilitätswende zu bewältigen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Markus Hilkenbach.

Das große Thema war die Energieversorgung. Die Krise infolge des Kriegs in der Ukraine habe die WSW vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt. Zeitweise habe eine Gasmangellage gedroht, die gravierende Auswirkungen auf die Energieversorgung in Wuppertal hätte haben können. Glücklicherweise seien solche schlimmen Szenarien ausgeblieben. Das größte Problem seien die stark steigenden Kosten für Energie in der zweiten Jahreshälfte gewesen. Mit verschiedenen Maßnahmen wollten die Stadtwerke ihre Kunden unterstützen – und einen Beitrag leisten, das von der Regierung ausgegebene Energiesparziel zu erreichen. Die Preissteigerungen durch die Energiepreise führten zu einem deutlichen Anstieg der Konzern-Umsatzerlöse auf rund 1,5 Milliarden Euro. Einnahmesteigerungen gab es vor allem im bundesweiten Energievertrieb. Das Tochterunternehmen WSW 3/4/5 Energie GmbH konnte als Vertriebsgesellschaft für Industriekunden in ganz Deutschland sein Ergebnis verbessern.