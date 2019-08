Stadt Wuppertal will Bergische Sonne kaufen

Grundstück

+ © Stefan Fries Seit 2012 ist das Spaßbad Bergische Sonne geschlossen. © Stefan Fries

WUPPERTAL Nach dem Abriss des Spaßbades soll das Grundstück für die Ansiedlung von hochwertigem Gewerbe verkauft werden.

Von Andreas Boller

Der Rat der Stadt hat nach Informationen unserer Zeitung am Montag im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung den Kauf von Gebäuden und Grundstücken der Bergischen Sonne beschlossen. Die Verhandlungen zwischen der Stadt und der Besitzerin Olga Kharitonova, Gründerin der Finader GmbH, sollen kurz vor dem Abschluss stehen.

Der Badebetrieb in dem Spaßbad endete im Sommer 2012 nach einer langen Zeit des Niedergangs. Die Stadt plant, das seit 2012 leerstehende Gebäude komplett abzureißen und die rund 20 000 Quadratmeter große Freifläche als Gewerbefläche an einen privaten Investor weiterzuverkaufen. 2017 hatte die Barmer GEK mit rund 20 000 Quadratmetern bereits die Hälfte der Freifläche gekauft und zu Parkplätzen für ihre Mitarbeiter umgebaut. Ursprünglich hatte die Barmer GEK dort bauen wollen, aber offenbar aus unternehmenspolitischen Gründen kam es dazu nicht. Eine Anfrage unserer Zeitung zu aktuellen Plänen der Barmer GEK auf dieser Fläche blieb am Dienstag unbeantwortet. Auch aus dem Barmer Rathaus gab es keinen Kommentar. „Zu Themen aus dem nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung äußere ich mich grundsätzlich nicht“, sagt Rolf Volmerig, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung.

Keiner der Interessenten machte Nägel mit Köpfen

Es ist kein Geheimnis, dass auf Wuppertaler Stadtgebiet Gewerbeflächen ein kostbares Gut sind. Die Stadt will gegensteuern. Und daher beschlossen die Ratsfraktionen am Montag gleich drei Handlungsprogramme zur Erschließung von Gewerbeflächen, Brachflächen und Potenzialflächen. Der Standort Bergische Sonne dürfte für Unternehmen gleich aus mehreren Gründen attraktiv sein: Wegen der guten Verkehrsanbindung über die L 418/L 419 mit Anschluss zur A 1 und A 46, der Nähe zur Universität und dem Technologiezentrum W-Tech sowie der Lage im Grünen mit Blick ins Bergische. Das Risiko, auf der Gewerbefläche sitzen zu bleiben, sollte für die Stadt also relativ gering sein.

Dass der Verkauf der Bergischen Sonne allerdings kein Selbstläufer ist, haben die jetzigen Besitzer erfahren müssen. Mehr als eine Million Euro soll von der Finader GmbH für das Bad und das 20 000 Quadratmeter große Grundstück gefordert worden sein. Der Käufer muss mit geschätzten Abrisskosten in Höhe von 300 000 bis 400 000 Euro rechnen. Ein Interessent aus Köln hatte 2017 ganz konkrete Pläne für zwei große Festsäle, in denen vor allem türkische Hochzeiten stattfinden sollten. Rund 30 seriöse Kaufanfragen soll es gegeben haben. Die Ideen reichten vom Hotel und Motel bis zum Wellness-Center. Zwischenzeitlich machten Gerüchte die Runde, dass sich potenzielle Käufer aus dem Rotlicht-Milieu für das alte Spaßbad interessierten. Gerüchte, die man mit Sorge im Barmer Rathaus vernahm. Durch den Kauf von Spaßbad und Grundstück würde sich die Stadt in die Lage versetzen, unerwünschte Folgenutzungen zu verhindern und eigene Akzente in der Stadtentwicklung zu setzen. Dieser Wunsch wird explizit in den Handlungsprogrammen zur Entwicklung von Gewerbe- und Potenzialflächen formuliert.