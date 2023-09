E-Scooter: Stadt sucht Anbieter für Pilotphase

Wuppertal. Der Stadtrat hat die Einführung von Verleihsystemen für Pedelecs und E-Scooter beschlossen. Sie sollen in einer zunächst einjährigen Testphase im Stadtgebiet zugelassen werden und gegen Gebühr ausgeliehen werden können. Um „ein befürchtetes Chaos“ auf Straßen und Bürgersteigen zu vermeiden, wie Hans-Jörg Herhausen (CDU) es in der Sitzung am Dienstag formulierte, sollen Park- sowie Sperrzonen in den Innenstädten von Elberfeld, Barmen und Vohwinkel eingerichtet werden. Dadurch soll gewährleistet werden, dass das Abstellen der Fahrzeuge regelkonform erfolgt und Passanten weder gefährdet noch beeinträchtigt.