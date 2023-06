Stadt befürchtet Klagen gegen Tempo 30

Auf sieben Straßen, unter anderem in Wuppertal-Heckinghausen und am Loh, soll die Geschwindigkeit reduziert werden. Die Politik vertagt die Entscheidung.

Von Marvin Rosenhoff

Wuppertal. Die Stadt Wuppertal will auf sieben Straßen die Geschwindigkeit abschnittweise auf Tempo 30 reduzieren. Die Politiker im Verkehrsausschuss haben die Entscheidung vertagt, weil sie sich in der Sache nicht zuständig sehen. „Wir haben einstimmig beschlossen, das Thema zu vertagen, da ich der Auffassung bin, dass es für die Einrichtung der Geschwindigkeitsbeschränkung an den genannten Stellen keiner politischen Entscheidung mehr bedarf“, sagt der Vorsitzende Sedat Ugurmann (SPD). „Inhaltlich haben wir überhaupt keine Einwände, aber die Verwaltung kann das aus meiner Sicht einfach selber umsetzen.“

Es geht um Abschnitte auf der Heckinghauser Straße, der Bahnstraße, der Straße Am Hofkamp, der Loher Straße, der Nützenberger Straße, der Tannenbergstraße und der Straße Am Stadtbahnhof. Hierbei handelt es sich ausschließlich um vielbefahrene Hauptverkehrsstraßen. Die einzelnen Abschnitte, auf denen zukünftig Tempo 30 gelten soll, sind zwischen 140 und 900 Meter lang. Auch für die B7 wurde Tempo 30 diskutiert

Als Grund für die geforderte Geschwindigkeitsbeschränkung nennt die Verwaltung die Umsetzung der dritten Runde des Lärmaktionsplans aus dem Jahr 2021 und damit den Schutz der Anwohner vor Verkehrslärm. Für den Ausschussvorsitzenden Ugurmann ist die Sache damit klar: „Der Lärmaktionsplan wurde vom Rat beschlossen, insofern liegt es jetzt nur noch an der Stadt, diesen auch umzusetzen.“ Da es hierbei um den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung gehe, brauche es aus rechtlicher Sicht auch keiner weiteren politischen Entscheidung mehr, so Ugurmann. Dass der Ausschuss den Anträgen der Stadt nicht einfach zugestimmt hat, liege daran, dass die Zuständigkeit für kommende Entscheidungen somit frühzeitig geklärt werde. „Bevor der ganze Prozess angestoßen wird, möchten wir einfach wissen, ob der Verkehrsausschuss überhaupt tätig werden muss“, sagt Ugurmann.

Das Rechtsamt nimmt sich der Sache an

Die Verwaltung sieht das allerdings anders. So seien die im Aktionsplan identifizierten Straßenabschnitte, die jetzt dem Ausschuss zum Beschluss vorgelegt wurden, noch einmal in puncto Lärmbelästigung überprüft worden. Dies mache Verkehrsdezernent Frank Meyer zufolge auch eine erneute Bestätigung durch die politischen Gremien notwendig. „Im Gegensatz zu Herrn Ugurmann sehe ich im Lärmaktionsplan keinen Automatismus und habe Zweifel daran, dass die Verwaltung hier tätig werden und die Geschwindigkeitsbeschränkungen einfach umsetzen kann“, sagt Meyer.

Er befürchtet, dass die Einrichtung von Tempo-30-Abschnitten ohne neuerliche politische Bestätigung beklagt werden könne. „Mir ist wichtig, dass das, was wir umsetzen, auch rechtssicher ist und in diesem Fall bin ich skeptisch“, so Meyer. Daher werde sich nun das Rechtsamt mit der Angelegenheit befassen und prüfen, ob die Tempo-30-Pläne der Verwaltung weiterer politischer Beschlüsse bedürfen oder nicht. Mit einer Entscheidung sei innerhalb der nächsten Wochen zu rechnen, sagt Meyer. „Sollte das Rechtsamt zu dem Schluss kommen, dass der Ausschuss mit seiner Einschätzung richtig liegt und wir loslegen können, dann werden wir das umgehend tun.“

Der aktuelle Lärmaktionsplan wurde im Mai 2021 vom Stadtrat beschlossen. In ihm werden Verkehrsbereiche erfasst, in denen die Anwohner einer Lärmbelastung von 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel in der Nacht ausgesetzt sind. Dies betrifft laut Plan etwa 10 Prozent der Wuppertaler Bevölkerung. Durch die Einrichtung von Tempo 30-Abschnitten könne die Lärmbelastung in den jeweiligen Bereichen am Tag um sieben Prozent und in der Nacht um acht Prozent reduziert werden. Neben einer Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer sieht der Lärmaktionsplan auch die Sanierung von Fahrbahnen oder den Einbau von sogenanntem Flüsterasphalt vor. „Im Fall der jetzt vorgeschlagenen Straßen wäre die Einrichtung von Tempo-30-Abschnitten allerdings die kostengünstigste Lösung“, sagt Verkehrsdezernent Meyer.

Für Professor Roman Suthold, Leiter des Fachbereichs Verkehr und Umwelt beim ADAC, ist die Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 allerdings nicht per se eine sinnvolle Maßnahme zur Lärmminderung. So sieht er die Gefahr, dass die Autofahrer durch die Verlangsamung des Verkehrs häufiger abbremsen und wieder anfahren müssen. In diesem Fall sei die Geschwindigkeitsbegrenzung in Sachen Lärmschutz sogar kontraproduktiv. „Außerdem könnte es passieren, dass Autofahrer die Tempo-30-Abschnitte einfach umfahren und auf Nebenstraßen ausweichen“, gibt Suthold zu bedenken.