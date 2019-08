Stadt hat das Altstadt-Pflaster satt

Politik

+ © Judith Michaelis Absplitterungen wie hier an der Mertensgasse waren am neuen Pflaster der Düsseldorfer Altstadt praktisch von Anfang an zu sehen. © Judith Michaelis

DÜSSELDORF Anfälliger Asphalt wird in Düsseldorf nicht mehr verlegt – und zum Teil auch schon ersetzt.

Von Alexander Schulte

2011 begann die Neuasphaltierung der Düsseldorfer Altstadt mit dem „Grauen Umbriano“. Und damit auch der Ärger über diesen Stein. Jetzt reicht es auch der Stadtspitze – das graue Pflaster wird nicht mehr auf den noch zu erneuernden Straßen und Plätzen (u.a. Bolker Stern, Hunsrückenstraße zwischen Bolker- und Flinger Straße) verlegt. Und wenn es wieder mal irgendwo kaputt geht, wird es auch nicht mehr mit Umbriano ersetzt.

Das ist der Kern der Antwort, die Bau- und Planungsdezernentin Cornelia Zuschkegestern im Stadtrat auf die Anfrage von SPD-Fraktionschef Markus Raub zum Zustand des Altstadtpflasters gegeben hat. Raub: „Ich freue mich, dass jetzt Konsequenzen aus der Erkenntnis gezogen werden, dass dieses Pflaster von Anfang an ungeeignet war.“

Das heißt natürlich nicht, dass das zum Teil erst vor kurzem verlegte Pflaster jetzt flächendeckend wieder herausgerissen würde. Nur sukzessive im Schadensfall und an besonders neuralgischen Stellen in der Landeshauptstadt. Also etwa dort, wo viele Lieferautos fahren, solle es ersetzt werden, betont Jochen Wirtz, der Büroleiter von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel.

Schlichte, aber stabile Betondecken als Alternative

Allerdings, so warnen Experten, ist es kaum möglich, ein Pflaster zu finden, das den Belastungen in der Düsseldorfer Altstadt dauerhaft Stand halten kann. Deshalb denkt man in der Stadtregierung nun eher über schlichte, aber stabile Betondecken nach. Optisch dürfte das kein Glanzstück werden. Allerdings sah der hellgraue Umbriano bekanntlich auch an vielen Stellen nur kurz schön aus – dann hatte ihn das Altstadtleben verdreckt und verdunkelt.

Ärgerlich waren zudem auch noch Schleifspuren, abgeplatzte Kanten und Steine, die sich hoben und zur Stolperfalle wurden. Rund 5,8 Millionen Euro hat das 2011 von OB Elbers und seinem Planungsdezernenten Bonin ausgesuchte Pflaster gekostet.