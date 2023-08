Staatsanwaltschaft ermittelt nicht gegen Wuppertaler Stadtwerke

Bei den Vorwürfen ging es um die Preise der Fernwärme, die an Kunden der WSW weitergeben wurden.

Den Wuppertaler Stadtwerken wurde gewerbsmäßiger Betrug in Bezug auf Fernwärmepreise in Wuppertal vorgeworfen.

Von Katharina Rüth

Wuppertal. Die Staatsanwaltschaft wird kein förmliches Ermittlungsverfahren wegen Subventionsbetrug und anderer Delikte gegen Verantwortliche der WSW Energie & Wasser AG einleiten. Das teilt die Behörde mit. Sie hatte entsprechende Vorwürfe aus Medienberichten intensiv geprüft.

Im März hatte Anwalt Werner Dorß im ARD-Magazin „Plusminus“ von „deutlichen Verdachtsmomenten in Richtung von gewerbsmäßigem Betrug“ und einem möglichen Verdacht des Subventionsbetrugs gesprochen. Anlass war die massive Steigerung der Fernwärmepreise bei den Stadtwerken. Diese legen den Preis nach einer Formel fest, in die der Gaspreis einbezogen ist. Mit der „Energiepreisbremse“ der Bundesregierung wird dieser Preis wie der anderer Energieformen für die Kunden zu 80 Prozent gedeckelt, die Differenz zahlt der Staat. Energie-Anwalt Dorß kritisierte, dass die Stadtwerke in ihrer Preisformel zu 100 Prozent einen Börsenpreis für Gas verrechnen, während 90 Prozent der Fernwärme aus dem Müllheizkraftwerk kommen. Die Formel sei zudem intransparent und schwer verständlich. „Vor dem Hintergrund der staatlichen Förderung aus Steuermitteln“ sah er auch einen Verdacht des Subventionsbetrugs.

Die Stadtwerke hatten mehrfach erklärt, dass die Preisbremse nur die Kosten decke, „sogenannte Übergewinne entstehen bei uns nicht“. Sie wiesen zudem darauf hin, dass die Formel mit der Gaspreiskopplung viele Jahre für niedrige Fernwärmepreise gesorgt habe, kündigten auch wieder einen Rückgang an.

Eine Vorermittlung muss nicht zwingend zur Einleitung eines förmlichen Verfahrens führen

Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert, Leiter der Wirtschaftsabteilung der Staatsanwaltschaft, hatte nach einem Hinweis auch die Plusminus-Sendung gesehen: „Das waren ja massive Vorwürfe.“ Er habe dann Vorermittlungen angestoßen. „Die Stadtwerke haben dabei mitgewirkt.“ Das sei bei Vorermittlungen keine Pflicht. Das Ergebnis: Die Einleitung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens wird abgelehnt. „Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für etwaig begangene Straftaten liegen nach dem Ergebnis der durchgeführten Prüfung nicht vor“, heißt es.

Ein Betrug liege nicht vor, weil es keine Täuschungshandlung gebe. Es sei wahrheitsgemäß eine Steigerung der Gaspreise kommuniziert und damit eine Erhöhung des Fernwärmepreises begründet worden. Ob die Kopplung des Fernwärmepreises an die Gaspreise sachgerecht ist, sei für die strafrechtliche Beurteilung nicht von Belang. Ein Subventionsbetrug liege nicht vor, weil die Energiepreisbremse keine Subvention sei. Sie solle die Verbraucher entlasten und nicht wie eine Subvention Wirtschaftsunternehmen ohne Gegenleistung fördern. Auch den Straftatbestand des Wuchers sah die Staatsanwaltschaft nicht. Dafür hätten die Stadtwerke bewusst eine Zwangslage ihrer Kunden ausnutzen müssen – und zwar zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Die Staatsanwaltschaft betont, Gegenstand ihrer Prüfung sei allein die Frage gewesen, ob ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einzuleiten war: „Ob die berechneten Fernwärmepreise angemessen sind, war hier nicht zu entscheiden.“

Sie hätten aber die Akten dem Bundeskartellamt zur Verfügung gestellt. Dort laufen bereits Prüfverfahren zu der Frage, ob Energieunternehmen ihre Preise im Zusammenhang mit der Energiepreisbremse so gestalten, dass sie ungerechtfertigt staatliches Geld erhalten.