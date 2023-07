Spürhund führt zu Drogenversteck

Polizei

+ © Axel Richter (Symbol) Mit einem Spürhund fanden die Ermittler das Versteck. © Axel Richter (Symbol)

In Wuppertal wurden Beamte durch einen Streit am Donnerstagabend auf möglichen Drogenhandel aufmerksam.

Wuppertal. Ein Streit unter fünf Männern (26 bis 31 Jahre alt) hat die Polizei in Wuppertal auf einen mutmaßlichen Drogenhandel aufmerksam gemacht. Der Vorfall war am Donnerstagabend an der Eschenbeeker Straße gemeldet worden: Es habe „lautes Geschrei und eine gegenseitige Bedrohung“ gegeben, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die beteiligten Personen waren demnach unter anderem mit einem Baseballschläger und einer Eisenstange bewaffnet. Zunächst habe sich keiner der Männer äußern wollen. Doch „aufgrund der Umstände“ schöpften die Beamten Verdacht. Ein Kiosk in der Nähe wurde mithilfe eines Rauschgiftspürhunds durchsucht und der tierische Helfer schlug an: Mehrere Päckchen mit Cannabis und die Waffen wurden sichergestellt. red

