Sperrungen auf A 46 und A 535

Auf der A 46 wird in der Nacht vom 15. auf den 16. November bis einschließlich 19. November die Auffahrt an der Anschlussstelle Varresbeck Richtung Düsseldorf von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Zudem ist in der Nacht vom 17. auf den 18. November auf der A 535 keine Überfahrt von der A 46 aus Düsseldorf in Richtung Velbert möglich.