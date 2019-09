Sperrung sorgt für ruhigen Tag in Unterburg

Dauerbaustelle

Wegen der Baustelle ist die Ortsdurchfahrt in Unterburg seit gestern tagsüber von montags bis freitags gesperrt. Innerörtliche Umleitungen gibt es nur für Radfahrer, Fußgänger und Busse.

UNTERBURG Ortsdurchfahrt ist bis Ende des Jahres dicht. Am Montag wurde die Baustelle vorbereitet. Arbeiten beginnen.

Von Andreas Tews

Die Unterburger sehen den nächsten Monaten mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Arbeiten am Hochwasserschutz müssten ja irgendwann erledigt werden, zeigte ein Anwohner des Mühlendamms Verständnis. Was aber während der am Montag eingerichteten Vollsperrung der Eschbachstraße auf die Bewohner des Ortes zukommt, beobachten sie mit Spannung. „Ich hoffe, dass die den Zeitplan einhalten“, sagte unter anderem ein direkter Anwohner.

Der Wupperverband und die Stadt Solingen lassen in den kommenden knapp zwei Jahren die Ufermauern des Eschbachs erneuern. Außerdem wird das Bachbett auf 600 Metern Länge tiefergelegt. Die Gesamtkosten liegen bei 14,5 Millionen Euro. Bis Ende 2017 – so lauten die Zeitpläne – wird die Ortsdurchfahrt montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr voll gesperrt sein. Burg selbst bleibt aber von beiden Seiten erreichbar.

Autofahrer waren auf die Sperrung offenbar gut vorbereitet

Am Montag bescherte die Sperrung den Burgern einen entspannten Tag. Da die Durchfahrt noch bis 12 Uhr offen war, befuhren zwar noch etliche Autofahrer – darunter viele Auswärtige – die Strecke zwischen Solingen, Wermelskirchen und Remscheid. Viele mieden aber offenbar den Ort. „Hier ist es heute so ruhig, wie vor 30 Jahren “, sagte der Unterburger Ulrich Wandel.

Im Laufe des Vormittags stellten die Mitarbeiter einer Kölner Firma die Absperrungen auf der Eschbachstraße und die Vorwarnschilder an den Einfallstraßen auf. Das führte sogar dazu, dass ein Lastwagenfahrer, der ein Aggregat für die Baustelle geladen hatte, nicht mehr genau wusste, ob er noch durchkommt. Sein Ziel hat er schließlich erreicht. Diverse Autofahrer ignorierten im Tagesverlauf die Vorwarnungen und mussten schließlich vor der Baustelle in Unterburg drehen.

BAUSTELLENINFOS UMLEITUNGEN Für den Durchgangsverkehr ist die Unterburger Ortsdurchfahrt bis Ende 2017 montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über Müngsten und Remscheid-Vieringhausen umgeleitet. Anwohner und Besucher können die Häuser an der Eschbachstraße sowie die Parkplätze des Ortes anfahren. Busse, Feuerwehr und Entsorgungsfahrzeuge weichen über die Straße Mühlendamm aus. BAUBÜRO Sprechstunde für Anwohner ist im Baubüro, Eschbachstraße 15 (altes China-Restaurant), ab dem 1. Juni immer donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr. Die Stadtbusse fuhren seit den frühen Morgenstunden nach einem Sonderfahrplan. Die Fahrten aus Richtung Solingen endeten an der Burger Brücke, die von Remscheid und Wermelskirchen kommenden Wagen endeten am Burger Bahnhof. Zwischen dort und der Burger Brücke pendelte – zumeist leer – ein Kleinbus auf einer durch eine Schranke gesicherten Umleitung. Die führt über den parallel zur Eschbachstraße verlaufenden Mühlendamm. Diese Route dürfen nur Busse sowie Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge nutzen. Dass die Schranke auch für die Anwohner den Weg nach Wermelskirchen oder Remscheid versperrt, und dass sie dorthin somit den Umweg über Müngsten nehmen müssen, kommt nicht bei allen gut an. „Das hätte man anders regeln können“, beklagte Ulrich Wandel.

Arbeiten mit spektakulär großen Maschinen konnten die Anwohner am Montag noch nicht beobachten. An drei verschiedenen Punkten beginnen laut Susanne Fischer, Sprecherin des Wupperverbandes, zunächst Vorarbeiten. Derzeit seien vor allem Bagger und Radlader vor Ort. Im Bereich der 350 Meter langen Stützmauer Eschbachstraße würde geprüft, ob dort Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu erwarten sind. Erst danach könnten mit Spezialmaschinen die Bohrpfähle für die neue Mauer gesetzt werden. Das neue Bauwerk soll in diesem Bereich Ende 2017 fertiggestellt sein.

Diverse Häuser müssen vor Beginn der Arbeiten gesichert werden

Gearbeitet wird auch im Bereich der Zufahrt zum Parkplatz auf der Wupperinsel. Zwischen Sparkasse und Apotheke werden laut Fischer mehrere Gebäude gesichert, damit sie während der Arbeiten nicht abrutschen können oder beschädigt werden. Vom Gasthaus Drei Linden bachaufwärts erneuern die Baufirmen außerdem die Stützmauer des Rad- und Fußweges.