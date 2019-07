RENOVIERUNG WÄHREND DER SPERRUNG

CHANCE Die Gleissperrung im Sommer können Bahn-Anrainer zur Renovierung nutzen: Vom 31. Juli bis 20. August können sie an Zäunen, Mauern oder Fassaden arbeiten. Zur Abstimmung mit der Bahn gibt es ein Infoblatt, das ihnen bereits zugeschickt wurde. Fragen beantwortet die Stadt Wuppertal unter P (02 02) 5 63-42 95.

STELLWERK Die Bahn arbeitet am elektronischen Stellwerk in Wuppertal und erneuert Gleise zwischen Solingen und Haan-Gruiten. Die Einschränkungen gelten bis Montag, 24. April, 4 Uhr.