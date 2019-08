Verkehr

WUPPERTAL Die Arbeiten am Stellwerk liegen im Zeitplan.

Knapp 47 000 Menschen verlassen jeden Morgen Wuppertal - seit die Stadt am 7. April vom Bahnverkehr abgetrennt wurde teils fluchend. Doch pünktlich am Montag, 24. April, soll der Verkehr wieder auf den Schienen rollen. Trotz kurzem Schnee-Intermezzo gehen die Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk gut voran. "Wir liegen im Zeitplan. Am Montag soll der Verkehr wieder ganz normal rollen", sagte eine Bahnsprecherin. red