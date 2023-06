Sommerfest mit der Hausmeisterin

Das Wuppertaler Von der Heydt-Museum feiert am Samstag.

Von Monika Werner-Staude

Wuppertal. Die Gründung erfolgte im Jahr 1998, zusammen mit dem Archäologischen Museum Münster. Vielleicht rührt daher der Name „Mythos Grill“. Die imaginäre Pommesbude von Matthias Schamp erfreute sich schon damals großer Beliebtheit, auch wenn nicht alle, die dabei waren, das dort gefertigte Kunst-Gut aufgegessen haben sollen. Nun baut der Bochumer Künstler seinen Stand in einem Wuppertaler Museum auf: „Konfrontiert“ ihn diesmal mit deutlich jüngerer Kunst als bei seinem Stapellauf. Im Von der Heydt-Museum können Besucherinnen und Besucher Werke der Sammlung aus Kartoffeln nachschnitzen und frittieren. Beim Sommerfest, welches das Haus am 10. Juni feiert.

Ganz früher nahm das Von der Heydt-Museum an der bundesweiten Aktion „Nacht der Museen“ teil. In Corona kam das Aus, eine Wiederaufnahme ist in Wuppertal derzeit kein Thema. 2022 organisierten die Mitarbeiter des Museums ein Fest zum 120-jährigen Bestehen, das so gut ankam, dass der Wunsch nach einer Wiederholung entstand. Mangels Jubiläum kam der Gedanke an ein Sommerfest vor den Ferien auf, erzählt Julia Dürbeck, die die Kunstvermittlung leitet. Herausgekommen ist wieder ein prall- wie fantasievolles Programm, das Elemente des letzten Jahres aufgreift, die besonders gut ankamen, und Neues dazunimmt und viele Interessen bedient – ein Fest für Klein und Groß, Jung und Alt.

Los geht es mit Hausmeisterin Julia Wolff (vom Schauspielensemble), die wieder durchs Haus führt, das sie aus ihrer ganz eigenen Sicht humorvoll präsentiert, dabei auch die Bibliothek, die Buchbinderei und andere beim normalen Besuch verschlossene Türen öffnet (11.15 und 13 Uhr). Es gibt wieder ein Kinderschminken, das bei gutem Wetter auch draußen stattfindet, damit auch Laufpublikum spontan mitmachen kann (12 bis 15 Uhr). Mit der Wuppertaler Künstlerin Anke Büttner kann man vor den Originalen zeichnen (Block und Stifte werden gestellt; 12.45 bis 15.45 Uhr).

Der Jugend-Kunst-Klub (der sich gerade auf acht bis zwölf Jahre junge Mitglieder verjüngt hat) lädt zum Mitmachen bei einer Aktion in der Ausstellung „Freundschaftsanfrage“ mit Franziska Holstein im ersten Stock ein (13 bis 15 Uhr), es gibt ein Bilder-Bingo mit Lieblingswerken aus der Sammlung, das Karolina Bürger vom Museumsatelier-Team im Forum veranstaltet (ab 16.45 Uhr) und weitere Führungsformate: Museumsdirektor Roland Mönig führt durch alle Ausstellungen. Je nach Andrang auch mehrfach (ab 13 Uhr). Wer weniger Zeit hat und den schnellen Ein- oder Überblick haben will, schließt sich Kuratorin Beate Eickhoff oder anderen Museumsmitarbeiterinnen an, die Speed-Führungen anbieten. Die halbstündigen Angebote dienen der Einführung und Orientierung, Interesse wecken (13 bis 15.45 Uhr).

Mit Yoga und Kunst im Museum entspannen

Neu ist das Yoga-Angebot mit der erfahrenen Lehrerin Anne Eichhorn, das dort stattfindet, wo der Platz ausreicht – je nach Menge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – auf das sich die Organisatoren besonders freuen (11.30 bis 12.15 Uhr). Das „Sparda-Special“ nimmt sich des neuen Schaudepots an. Im Forum erklärt Roland Mönig, was es mit dem Angebot auf sich hat, das Einblick hinter die Kulissen des Museums als Bilderbank gibt (11.45 bis 12.15 Uhr). Vor Ort beschäftigt sich Kuratorin Anna Storm mit dem Schaudepot, wirft mit Interessierten einen gemeinsamen Blick hinein – was sonst nur im Mediaguide möglich ist (13 bis 15 Uhr).

Auf einem Kreativ-Tisch können Museumsmotive mit eigenen Stempeln gedruckt werden. Unterstützung geben Julia Dürbeck und Kunstvermittlerin Aldona Forys-Rüb (12.15 bis 15 Uhr). Die Bibliothek wird zum Bilderbuch-Kino, in dem es um die Arbeit des 2022 verstorbenen Wuppertaler Illustrators Wolf Erlbruch („Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ und andere) geht (13 und 15 Uhr). Außerdem ist die Bibliothek immer ein guter Ort der Information und des Schmökerns (bis 16.30 Uhr). In Kooperation mit dem Chor des Kulturzentrums Loch schließlich soll gemeinsam gesungen werden. Wer will, kann sich aufs Zuhören beschränken (16 Uhr). Nicht zu vergessen der „Mythos Grill“, der von 12 bis 16 Uhr besucht werden kann. Alle Angebote bedürfen keiner Anmeldung.

von-der-heydt-museum.de