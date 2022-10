Solinger stößt in Wuppertal mit Falschfahrerin zusammen

Einen Frontalunfall konnte der Solinger durch ein Ausweichmanöver im letzten Moment verhindern.

Wuppertal/ Solingen. Im nahezu letzten Moment ist einem Solinger am Mittwochabend ein Ausweichmanöver gelungen, durch das er wohl einen schlimmeren Unfall verhindert hat. Der Mann war auf der L418 in Richtung Ronsdorf unterwegs, als er kurz hinter dem Tunnel Hahnerberg Scheinwerferlicht bemerkte.

Eine Frau war mit ihrem roten Kleinwagen wenige Augenblicke zuvor an der Anschlussstelle Technologiezentrum in falscher Richtung auf die L418 aufgefahren. Der Solinger reagierte geistesgegenwärtig und wich der Falschfahrerin aus. Einen Frontalzusammenstoß konnte er so vermeiden. Dennoch kam es zu einem Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die Falschfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die L418 am Abend in Fahrtrichtung Ronsdorf zwischen Theishahner Straße und Technologiezentrum. to