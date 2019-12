Solinger Geschwister an Tuberkulose erkrankt

Fragen und Antworten

+ © Gregor Fischer/dpa (Symbolfoto) Tuberkulose ist eine Krankheit, die von Bakterien ausgelöst wird, die beim Husten ausgestoßen werden. Bei einer Familie in Solingen wurde diese Infektion festgestellt. © Gregor Fischer/dpa (Symbolfoto)

SOLINGEN Drei Kinder einer Familie sind betroffen. Mehr als 190 Personen hatten engen Kontakt.

Von Stefan Prinz und Anja Kriskofski

Die Gesundheitsbehörden im Bergischen sind alarmiert: In Solingen sind drei Kinder einer Familie an ansteckungsfähiger Lungentuberkulose erkrankt. Das hat der Solinger Rathaussprecher Thomas Kraft mitgeteilt. Der Stadtdienst Gesundheit ermittelt, informiert und testet jetzt die Kontaktpersonen, bei denen das Risiko besteht, dass sie sich angesteckt haben.

„Da Kinder nach Alter unterschiedliche Risiken haben, nach einer Ansteckung zu erkranken, sind die Maßnahmen in den betroffenen Einrichtungen verschieden“, sagt Thomas Kraft. Im ersten Schritt würden alle Erziehungsberechtigten und Fachkräfte über das weitere Vorgehen informiert.

Es handelt sich nach Angaben der Stadtverwaltung um die Kindertagesstätte eines freien Trägers mit rund 60 Kindern, die Grundschule Scheidter Straße mit etwa 50 Kindern und das Mildred-Scheel-Berufskolleg mit etwa 80 Jugendlichen, die engen Kontakt zu den Erkrankten hatten.

Erste Testungen in den Einrichtungen hätten bereits begonnen, zugleich laufe die Suche nach weiteren Kontaktpersonen. Bei Kindern unter 15 Jahren könne eine vorsorgliche Verabreichung von Antibiotika notwendig werden. Doch selbst ein positives Testergebnis bedeute nicht, dass die Erkrankung bereits ausgebrochen ist. Angesteckte Personen seien noch nicht selbst ansteckend, da die Bakterien häufig Monate bis Jahre brauchen, bis es zur Erkrankung kommt. „Die Tuberkulose ist eine ernstzunehmende Erkrankung, aber mit Medikamenten im Allgemeinen gut behandelbar“, betont Dr. Annette Heibges, Leiterin des Solinger Stadtdienstes Gesundheit.

Unterricht am Berufskolleg läuft normal weiter

Das Mildred-Scheel-Berufskolleg sei in der vergangenen Woche über den Tbc-Fall informiert worden, erklärt Schulleiterin Gabriele Stobbe-Dibbert auf Anfrage. Rund 80 Schüler sollen dort getestet werden, weil sie engeren Kontakt zu den Erkrankten hatten.

„Die Schüler haben das sehr sachlich und ruhig aufgenommen.“ Der Unterricht laufe ganz normal bis zu den Weihnachtsferien, am heutigen Freitag ist der letzte Schultag. Die Reihenuntersuchung soll laut Stobbe-Dibbert im Januar stattfinden. „Das alles geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, dessen Mitarbeiter die Untersuchungen hier in der Schule durchführen werden.“ Zusätzlich klärte der Stadtdienst Gesundheit Schüler und Eltern bei einem Informationsabend auf.

Woran erkennt man Tuberkulose?

Die Diagnose ist nicht einfach. Da die Symptome der Krankheit wie Müdigkeit und allgemeine Schwäche oft unspezifisch sind, können sie auch bei vielen anderen Erkrankungen auftreten. Langanhaltender Husten, vor allem in Verbindung mit Nachtschweiß und Auswurf, kann auf eine Tuberkulose hinweisen, vor allem wenn bestimmte Risikofaktoren vorliegen. Dazu gehören etwa schwere chronische Krankheiten, so der Stadtdienst Gesundheit.

Wie wird Tuberkulose übertragen?

Die Krankheit wird von Bakterien ausgelöst, die beim Husten ausgestoßen werden. Andere Personen können sich durch das Einatmen der Bakterien anstecken, aber nicht über andere Wege, etwa über das Essen.

Wer gehört zu den Kontaktpersonen?

Zu den sogenannten Kontaktpersonen gehört, wer bis zu einem halben Jahr vor der Klinik-Einweisung des erkrankten Patienten mit diesem acht oder mehr Stunden in einem geschlossenen Raum verbracht hat.

Sind Verdächtige verpflichtet, sich untersuchen zu lassen?

Ja. Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass Kontaktpersonen sich untersuchen lassen müssen. Das Gesundheitsamt erhält alle Ergebnisse.

Gibt es eine Impfung gegen Tbc?

Ja, anders als früher zählt sie allerdings nicht mehr zum Impfkalender, den das Robert-Koch-Institut empfiehlt.