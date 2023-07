Von Geschichten umwoben: Viel Interessantes und Sagenhaftes bei Kostümführung

Ingo Dültgen hat bei seiner Kostümführung im Brückenpark viel Interessantes und Sagenhaftes zu erzählen.

Von Simone Theyßen-Speich

+ Am alten Schaltkotten erklärte Ingo Dültgen die Funktionen – und bot den Teilnehmern interessante Fotomotive. © Peter Meuter

Remscheid/Solingen. Dort, wo im vergangenen Jahrhundert die Schleifer im Tal der Wupper ihrer Arbeit nachgingen, war am Sonntagnachmittag wieder ein Schlieper unterwegs – zu erkennen am blauen Leinenhemd, dem Blolinnen, und der Huhsieden, der hohen seidenen Schleifermütze. Stadtführer Ingo Dültgen, der unter seiner Marke Expedition Solagon regelmäßig Touren anbietet, war mit interessierten Besuchern im Müngstener Brückenpark auf Tour. Angesichts des heißen Wetters war die Gruppe klein, umso interessierter lauschten sie den Geschichten, die Dültgen erzählte.

„Ich interessiere mich für die Solinger Geschichte, habe aber auch Spaß an der Fotografie“, erzählte Stefan, der seine neue Kamera griffbereit hatte, seinen Nachnamen wollte er nicht verraten. „Im Urlaub macht man solche Führungen immer gerne, vor der eigenen Haustür leider viel zu selten.“ Auch Daniel Sieper hatte sich trotz des heißen Wetters in den Brückenpark aufgemacht. „Ich biete selbst Stadtführungen in Remscheid an, da ist es interessant, was die Kollegen auf der anderen Seite der Wupper so erzählen“, erklärte er.

+ Stadtführer Ingo Dültgen in seiner Schleifertracht hatte auf dem Brückenweg viel zu erzählen. © Peter Meuter

Ingo Dültgen hatte nicht nur Wissenswertes rund um das Schleiferhandwerk parat, sondern natürlich auch über das Wahrzeichen der Gegend, die Müngstener Brücke. Mit 107 Metern Höhe und 500 Metern Länge ist die Brücke, die Solingen und Remscheid verbindet, die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands – das weiß jeder Solinger noch aus der Grundschule. „Eher unbekannt ist aber, dass die Brücke auf Solinger Seite niedriger ist und Richtung Remscheid ansteigt. Der ehemalige Solinger Hauptbahnhof lag 160 Meter niedriger als Remscheid.“

In gemütlichem Tempo ging es den Brückenweg bis zur Schwebefähre und wieder zurück. Etwa anderthalb Stunden Zeit nahm sich die Wandergruppe dafür. Gab es rechts und links des Weges doch immer wieder etwas zu sehen und zu erzählen. „Es gibt reichlich Sagen rund um die Wupper“, verriet Dültgen, der die Tour in Müngsten einmal im Jahr anbietet. So schauten die Besucher zum Beispiel, wo einst die Wupperzwerge gewohnt haben. Denn auf der Höhe des Kiosks kann man auf der gegenüberliegenden Wegseite noch Reste eines Märchenparks erkennen, den es dort früher einmal gab. Die Zwerge waren gestern aber wohl nicht zu Hause.

+ Einen Original-Niet aus dem Bau der Müngstener Brücke hatte der Stadtführer dabei – das goldene war es aber nicht. © Peter Meuter

Unter der Brücke durfte natürlich auch die Sage vom goldenen Niet, das die Menschen im Tal der Wupper dort seit Einweihung der Brücke 1897 bislang vergeblich in dem Eisengestänge suchen, nicht fehlen. Zumindest ein Foto vom vermeintlich letzten Niet aus purem Gold, das in die Brücke geschlagen worden sein soll, hatte Dültgen dabei.

Kaiser Wilhelm hatte den besten Blick auf die Brücke

„Die Brücke hieß früher Kaiser-Wilhelm-Brücke“, erklärte der Stadtführer. Benannt sei sie nach Kaiser Wilhelm I., dem Großvater Kaiser Wilhelms II. Damit Letzterer bei der Einweihung der Brücke einen guten Aussichtspunkt hatte, habe man auf Remscheider Seite den Diederichstempel gebaut – ein Pendant zu dem Bauwerk auf Schloss Burg.

Historische Führungen macht Ingo Dültgen bereits seit 2003 – nachdem er eine Stadtführer-Ausbildung bei der Volkshochschule absolviert hatte. Seitdem schlüpft er regelmäßig auch in die Rolle des Schleifers. Die Kostüme sind alle Sonderanfertigungen. Den Hut hat er beispielsweise nach Originalfotos im Hutatelier „Behauptungen“ von Bea Kahl im Südpark anfertigen lassen. Seine Paraderolle ist die des Augenarztes Dr. de Leuw in Gräfrath.

Stadtführungen mit Ingo Dültgen

Schliepertour durchs alte Gräfrath: Sonntag, 23. Juli, 24. September, 3. und 29. Oktober, jeweils 14 Uhr, Klingenmuseum

Kostümführung mit de Leuw durch Gräfrath: Sonntag, 13. August, 14 Uhr ab Klingenmuseum

Spaziergang durch Gräfrath: Sonntag, 27. August, 14 Uhr, ab Klingenmuseum

Taschenlampenführung durch Gräfrath: 5. November, 20 Uhr, ab Kunstmuseum

Nachtwächtertour: 26. November, 17 Uhr, ab Klingenmuseum. Teilnahme: jeweils 5 Euro

www.expeditionsolagon.de