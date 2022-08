Polizeieinsatz am Haus des Abgeordneten Ingo Schäfer

Staatsschutz ermittelt

SPD-Politiker macht verdächtige Entdeckung. Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Solingen. Ein Polizeieinsatz am Haus des Bundestagsabgeordneten Ingo Schäfer (SPD), der auch Remscheid im Berliner Bundestag vertritt, beunruhigte am Sonntag nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch seine Nachbarn. Die Polizei teilte mit, dass Schäfer am Morgen „verdächtige Feststellungen“ an seinem Haus in Solingen-Ohligs gemacht haben soll.

Der Abgeordnete bestätigte auf Anfrage den Polizeieinsatz an seinem Haus. Zu Details wollte er sich mit Rücksicht auf die Ermittlungen aber nicht äußern.

Nach ST-Informationen wurde auf das Haus des Abgeordneten mit einer Luftdruckwaffe geschossen. Es entstand ein geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand. Laut offizieller Polizeimitteilung meldete Schäfer den Vorfall um 9.35 Uhr.

Ein Zusammenhang der Tat mit dem politischen Amt des Sozialdemokraten könne nicht ausgeschlossen werden, teilte Polizeisprecher Stefan Weiand weiter mit. Darum habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Sonntagmorgen im Umfeld von Schäfers Wohnhaus im Nordwesten von Ohligs Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt sie entgegen unter Telefon (02 02) 28 40.