OP-Roboter im Solinger Klinikum hat sich bewährt

Prof. Dr. Peter Schenker, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum, zeigt den Da Vinci Xi Roboter, mit dem über vier Roboterarme unterschiedlichste Geräte ferngesteuert bedient werden können.

Knapp ein Jahr wird mit High-Tech im Klinikum Solingen operiert: Die Viszeralchirurgie und Urologie haben schon 200 Eingriffe mit dem Da Vinci Xi Roboter durchgeführt.

Von Simone Theyßen-Speich

Solingen. Seit gut einem Jahr ist der Operations-Roboter Da Vinci Xi jetzt im Solinger Klinikum im Einsatz. Und das mit großem Erfolg, wie Prof. Dr. Peter Schenker, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, erklärt. Mittlerweile wurden im Klinikum schon etwa 200 minimal-invasive Eingriffe mit dieser modernen robotischen Chirurgie durchgeführt. Davon etwa die Hälfte in der Viszeralchirurgie, also bei Operationen der Organe des Bauchraums.

Die anderen etwa 100 Operationen wurden in der Klinik von Prof. Dr. Markus Heuser, Chefarzt der Urologie und Kinderurologie, bereits erfolgreich mit dem Da Vinci durchgeführt. Ab Herbst soll jetzt eine dritte Klinik, die Gynäkologie der neuen Chefärztin Dr. Séverine Iborra, ebenfalls in die robotische Chirurgie am Klinikum einsteigen.

Die Operation mit dem ferngesteuerten Instrument erfordert eine umfangreiche Ausbildung und ein intensives Training. Deshalb sammelten in der Viszeralchirurgie und der Urologie die beiden Chefärzte und zwei Oberärzte jetzt erstmal Routine. Weitere Ärzte sollen am Da Vinci ausgebildet werden. „Erst wenn man 40 Stunden am Simulator geübt hat, folgt als nächster Schritt die OP an Organ-Modellen, dann Hospitationen bei anderen Kollegen, bevor man eine eigene Operation durchführt“, erklärt Schenker die umfangreiche Ausbildung.

„Es operiert immer der Arzt, nie der Roboter“

Alle Operationen, die minimal-invasiv durchgeführt werden können, kann man auch mit dem neuen System machen. Mit einfachen Operationen wie Gallenblasen oder Leistenbrüchen sei man gestartet, mittlerweile führt Schenker viele Darm-Tumoroperationen mit dem Da Vinci durch.

Bis zu 30 Instrumente, von Schere über Nadelhalter bis Fasszange oder Klammernahtgerät können an den vier Trokaren, den Roboterarmen, installiert werden. Über eine Steuerungskonsole, abseits vom OP-Tisch, steuert der Operateur das Gerät. „Ganz wichtig ist: Der Roboter macht nichts alleine, er ist eine reine Fernbedienung, es operiert immer der Arzt“, betont Schenker.

Weniger Schmerzen durch weniger Bewegung der Instrumente in der Bauchdecke, weniger Blutkonserven-Bedarf durch präzisere Präparation – für die Patienten gibt es viele Vorteile. Für den Operateur bietet der Roboter eine perfekte dreidimensionale Optik auf dem Monitor, kann leichtes Handzittern ausgleichen und mit seinen „Armen“ 540 Grad-Drehungen durchführen – „das kann kein Handgelenk“. Und auch das Nähen sei über die Steuerung einfacher als über laparoskopische Geräte, mit denen der Operateur bei anderen minimal-invasiven Operationen direkt am Tisch steht, so Schenker.

Professur für Chirurgie-Chefarzt

Titel: Seit April hat Prof. Dr. Peter Schenker, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Solingen, eine Professur an der Ruhr-Universität Bochum. Bereits 2013 hatte er dort im Fach Chirurgie zu Transplantationen der Bauchspeicheldrüse habilitiert.

Schwerpunkt: Prof. Schenker ist einer der wenigen Chirurgen in Deutschland, die Bauchspeicheldrüsen transplantiert haben – eine Operation, die allerdings nicht im Klinikum Solingen durchgeführt wird. Seine Expertise daraus fließe allerdings in die Tumor-Chirurgie am Klinikum ein.

Forschung und Lehre: Neben Vorlesungen an der Uni Bochum unterrichtet er auch Studenten am Solinger Klinikum, das Lehrkrankenhaus der Uni Köln ist.

Privat: Prof. Dr. Peter Schenker (48) ist verheiratet, Vater einer Tochter und seit April 2021 Chefarzt am Klinikum.