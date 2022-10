Mevlüde Genç ist gestorben

Trauer

+ © Christian Beier Nach dem Brandanschlag 1993 wurde die 79-Jährige zur Friedensbotschafterin und Mahnerin an die Versöhnung. © Christian Beier

Weltweit hatte Mevlüde Genç nach dem Brandanschlag in Solingen für Aufsehen gesorgt. Nun ist sie gestorben.

Von Philipp Müller

Solingen. Wie der Bundeverband Ditib meldet, ist Mevlüde Genç gestorben. Das bestätigte auch Stadtsprecher Lutz Peters am Sonntagvormittag. In einer ersten Reaktion bedauert auch der grüne Bundesminister Cem Özdemir den Tod der Solingerin, die fünf Angehörige beim Solinger Brandanschlag durch Rechtsextremisten 1993 verloren hatte. Mevlüde Genç wäre im kommenden Februar 80 Jahre alt geworden.

„Nur içinde yat Mevlüde anne.“

Weltweit hatte Mevlüde Genç nach dem Brandanschlag für Aufsehen gesorgt. Denn sie setzte sich nicht für Rache ein, sondern für die Versöhnung der Völker. Sie wurde zur Friedensbotschafterin. „Liebe lässt den Menschen leben, aber der Hass bringt den Tod“, hatte Mevlüde Genç mahnend erklärt. 1996 hatte sie das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen und 2015 den Verdienstorden des Landes NRW.

Das Land NRW verleiht eine nach ihr benannte Medaille. Sie wird jährlich am Jahrestag des Brandanschlags am 29. Mai an Einzelpersönlichkeiten sowie Gruppen verliehen, „die sich für Verständigung und Toleranz einsetzen und so zu einem friedlichen Miteinander in unserer Gesellschaft beitragen“.

Stimmen zum Tod von Mevlüde Genç

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der der Familie Genc gut kannte, zeigt sich tief betroffen: „Bin tieftraurig über den Tod von Mevlüde Genç. Nach dem rassistischen Anschlag von Solingen hat sie sich geweigert, die Mörder zu hassen. Rassisten leben von Hass – genau den hat sie denen nie geben. Sie wird für immer mein großes Vorbild bleiben.“ Auf türkisch ergänzt er: „Nur içinde yat Mevlüde anne.“ Ruhe in Frieden, Mutter Mevlüde.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Josef Neumann erklärt: „Nach dem schrecklichen Brandanschlag, bei dem fünf Mitglieder ihrer Familie den Tod fanden, hat Mevlüde Genc uns die Hand gereicht und damit den Weg für ein gemeinsames und respektvolles Miteinander geschaffen.“