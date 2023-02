Karneval 2023: Das sind die Karnevalszüge im Bergischen Land

Alle Umzüge in der Region

+ © Andreas Fischer Ob die Schlümpfe 2023 beim Karnevalszug wieder dabei sind? © Andreas Fischer

Nicht nur Rosenmontag: Karnevalszüge 2023 im Überblick - wann ist Karnevalszug in Lennep? Wann in der Region?

Alaaf und helau! Und Rua kapaaf! Karneval 2023 steuert auf seinen Höhepunkt zu: Nach Altweiber starten die großen Karnevalsumzüge in der Region. Wann ist Karnevalszug in Lennep? Wann in den anderen Städten des Bergischen Landes? Hier eine Übersicht aller Termine:

Termin Wo und wann? Karnevalssamstag 11.11 Uhr Ohligs 14.11 Uhr Radevormwald 14.11 Uhr Leichlingen Karnevalssonntag 12.11 Uhr Wipperfürth Rosenmontag 10.30 Uhr Wermelskirchen-Dabringhausen 14 Uhr Solingen Innenstadt 14.11 Uhr Remscheid-Lennep 14.11 Uhr Rä-Te-Ma-Teng Hückeswagen

Remscheid: Lenneper Karnevalszug am Rosenmontag

An Rosenmontag zieht der Zoch endlich wieder durch Lennep: Start ist um 14.11 Uhr, der Umzug von Wagen und Fußgruppen führt über die altbewährte Strecke. Motto: „Mir sin widder am Zoch“. Hier ist die Route des Lenneper Karnevalszugs im Überblick:

+ Der Lenneper Karnevalszug Er führt zu Umleitungen und Halteverboten (Ansicht über die Pfeile vergrößern). © klxm.de

Die weiteren Karnevalstermine in Remscheid gibt´s hier im Überblick.

Wermelskirchen: Rosenmontag ist Zug in Dawerkusen

Dabringhausen ist die närrische Hochburg von Wermelskirchen. Auch hier geht an Rosenmontag wieder der Karnevalszug auf die Strecke. Motto diesmal: „Pandemie - isch kann net mi, mir sin jeck wie nie“. Bunte Karnevalswagen, Jecke Fußgruppen, Tanzgruppen und zum guten Schluss der Festwagen mit dem Amtierenden Dreigestirn. Der Zug startet im Industriegebiet Höferhof und führt durch die Altenberger Straße, Südstraße, Mittelstraße und Weststraße. Dort dreht der Zug und zieht über die Südstraße zurück zur Altenberger Straße bis zur Hofburg Markt 57. Start ist schon um 10.30 Uhr!

Hückeswagen: Rä-Te-Ma-Teng am Rosenmontag

Hückeswagen hat seinen Rä-Te-Ma-Teng: An Rosenmontag, 20. Februar, geht´s um 14.11 Uhr wieder los. Veranstalterin ist die Kolpingsfamilie Hückeswagen; besonders die Kinder kommen hier immer auf ihre Kosten. Kamelle-Tüten nicht vergessen! Die Strecke führt einmal quer durch die Hückeswagener Innenstadt: Bahnhofstraße, Island-, Waidmarkt-, und Goethestraße, erneut Island- und Marktstraße zum Schloss, wo der Zug endet.

Radevormwald: Karnevalszug schon am Samstag

In Radevormwald startet der Karnevalszug traditionell bereits am Karnevalssamstag. Ab 14.11 Uhr heißt es „Der Zoch kütt“. Veranstalter ist wieder die Erste Große Radevormwalder Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß (RKG). Die Strecke führt vom Festplatz Wiesenstraße über Neu- und Blumenstraße in die Kaiserstraße, bis zum Marktplatz, zur Kreuzung Telegrafenstraße und wieder zurück. Epizentrum der Feiern ist der Marktplatz. Im Anschluss beginnt der Straßenkarneval - auf dem Markt sorgt ein DJ für Stimmung. Die „After Zoch“-Party im Bürgerhaus ist ausverkauft.

Burscheid: Volle Kraft auf Altweiber

Einen eigenen Umzug hat Burscheid zwar nicht zu bieten – dafür aber einen fast schon legendären Rathaussturm an Altweiber.

Karnevalshochburg Wipperfürth: Karnevalszug am Sonntag

Auch in Wipperfürth hat das lange Warten ein Ende: Nach Corona-Pause startet der traditionelle Karnevalszug am Sonntag, 19. Februar. Start ist um 12.11 Uhr ab Beverstraße. Das Prinzenpaar der NZN Narrenzunft Neye 1956 e.V. mit Gefolge freut sich auf einen unvergesslichen Karnevalszug. Wipperfürth gilt als Karnevalshochburg!

Die Zugstrecke führt von der Beverstraße durch die Neye-Siedlung, über die Egener Straße zur Bahnstraße. Von dort Richtung Mini-Kreisel Bahnstraße/Radiumstraße, zum Aldi-Kreisel und durch die Hochstraße zum Marktplatz und in die Untere Straße Richtung Lüdenscheider Straße. Dort wird sich der Zug auflösen. Auf dem Marktplatz steht ein Festzelt, Markplatz und Markstraße sind ab 14. Februar bis Rosenmontag gesperrt.

Wuppertal: 2023 kein Karnevalszug

Einen Rosensonntagszug wird es in diesem Jahr in Wuppertal nicht geben. Als Grund für die Absage nannte Karnevalspräsident Wilfried Michaelis zu Beginn der Session Planungsunsicherheiten durch Corona und Energiekrise. Auf dem Johannes-Rau-Platz soll am 19. Februar aber eine alternative Open-Air-Veranstaltung mit viel Programm stattfinden.

Solingen: Züge in Ohligs und Innenstadt

Der „Kleinste Zoch von Ohligs“ startet am Karnevalssamstag um 11.11 Uhr an der Ecke Düsseldorfer Straße/Wittenbergstraße. Im Park Wittenbergstraße wartet anschließend ein kleines Programm - unter anderem mit Kamelle, Überraschungen und Clown Ferdi. Für Verpflegung ist im Café Kiste bis 14 Uhr gesorgt.

Der „Zoch“ des Festausschusses Solinger Karneval (FSK) startet am Rosenmontag, 20. Februar, ab 14 Uhr von der Verbraucherzentrale am Birkenweiher. Weiter verläuft die Route über Goerdelerstraße, Mummstraße, Kölner Straße, Ufergarten und wieder zurück bis zum Birkenweiher.

+ Route des Zochs in Solingen 2023. © klxm.de

Leichlingen: Blütensamstagsszug

Traditionell lockt es am Karnevals-Samstag immer viele - vor allem junge - Solinger in die Nachbarstadt. Denn in Leichlingen startet um 14.11 Uhr der Blütensamstagszug. Aufstellen wird sich der Zug mit Wagen, Garden und Fußgruppen auf der Landwehrstraße (L79) - um 14.11 Uhr setzt sich der Zug dann in Bewegung.

Die Zugstrecke führt von der Bahnhofstraße zum Marktplatz, eine Runde durchs Brückerfeld, durch die Brücken- zur Gartenstraße. In der Mittelstraße und dem Märzgäßchen löst sich die Kolonne auf. In der LEichlinger Innenstadt herrscht Glasverbot über Karneval. Die Partys nach dem Zug sind alle ausverkauft.