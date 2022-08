Streit endet tödlich: Mann stirbt bei Messerattacke

Einsatzkräfte am Tatort an der Hasselstraße.

Mehrere Personen gerieten am Abend an der Hasselstraße aneinander. Aus einer verbalen Auseinandersetzung wurde binnen kurzer Zeit ein handfester Streit, bei dem auch mindestens ein Messer im Spiel war.

Solingen. Ein Mann ist am Mittwochabend bei einem Messerangriff an der Hasselstraße in Solingen tödlich verletzt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ersten Informationen zufolge gerieten am Abend an der Hasselstraße mehrere Personen aus bislang ungeklärter Ursache aneinander. Bei dem Streit war auch ein Messer im Spiel. Ein Mann wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Offenbar durch einen oder mehrere Messerstiche in den Oberkörper.

Tödliche Messerattacke in Solingen: Auch Seelsorger waren im Einsatz

Die Polizei wurde alarmiert und rückte mit zahlreichen Kräften zur Hasselstraße aus. Die Lage war zunächst unübersichtlich, weil sich immer mehr Angehörige des Getöteten am Tatort eintrafen. Die Polizei sperrte den Bereich daraufhin weiträumig ab. Unterstützt wurden die Solinger Kräfte vor Ort von Polizisten aus Köln, dem Kreis Mettmann, Wuppertal und Remscheid.

Auch Seelsorger waren am Abend im Einsatz. Sie kümmerten sich um die Angehörigen.

Noch am Abend gab es eine Festnahme. Näheres zu den Umständen ist gegenwärtig noch nicht bekannt. to/ wi