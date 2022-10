Eschbachstraße wird saniert - Baustellenampel regelt Verkehr

Sanierung

+ © Christian Beier Die Fahrbahn der Eschbachstraße wird 2022 zwischen dem Ortsausgang und der Einmündung Burgtalstraße saniert. © Christian Beier

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Birkenbeul schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Katharina Birkenbeul schließen

In der kommenden Woche beginnt die Sanierung der Eschbachstraße (L407) zwischen Ortsausgang (Hausnummer 116) und Einmündung Burgtalstraße. Die Arbeiten dauern einige Monate.

Solingen. In der kommenden Woche beginnt die Sanierung der Eschbachstraße (L407) zwischen Ortsausgang (Hausnummer 116) und Einmündung Burgtalstraße. Das teilt die Stadt am Freitagnachmittag mit.

Ausgeführt werden die Arbeiten auf der insgesamt rund 500 Meter langen Strecke in vier kürzeren Abschnitten, in denen jeweils abwechselnd erst auf der einen, dann auf der anderen Straßenseite Fahrbahn-Einfassungen und Gehwege hergestellt werden. In den jeweiligen Bauabschnitten steht nur eine Fahrspur zur Verfügung, eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Anschließend wird auf der gesamten Strecke der alte Asphalt abgefräst.

Eingerichtet wird die Baustelle voraussichtlich ab Montag, 10. Oktober, zunächst noch ohne Beeinträchtigungen auf der Straße. Ab Mittwoch, 12. Oktober, ist die Ampel in Betrieb, in den fortschreitenden Bauabschnitten für insgesamt etwa zwei bis drei Monate. Wenn zuletzt die neue Fahrbahndecke asphaltiert wird, ist eine Vollsperrung für etwa eine Woche notwendig.

Informationen im Detail folgen, sobald der exakte Zeitplan absehbar ist. Da die Arbeiten vom Wetter abhängig sind, kann es zu Verzögerungen kommen. Zum Abschluss wird das Geländer an der Ufermauer ausgetauscht. Diese Arbeiten werden mit einer Wanderbaustelle gesichert.

Die Eschbachstraße liegt in diesem Bereich außerhalb der Ortsdurchfahrt und ist Landstraße. Der zuständige Landesbetrieb Straßenbau NRW hat die Technischen Betriebe Solingen (TBS) mit der Planung und Koordinierung der Arbeiten beauftragt.