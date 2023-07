Der Urlaub mit dem Wohnmobil liegt im Trend

Solinger Vermieter sehen in der Klingenstadt noch ungenutzte touristische Möglichkeiten.

Von Kristin Dowe

Solingen. Einfach einsteigen und losfahren – spätestens seit der Corona-Pandemie hat Urlaub mit dem Wohnmobil Hochkonjunktur. So stieg die Zahl der in Nordrhein-Westfalen zugelassenen Exemplare seit 2020 um mehr als 40 Prozent auf 169.600 Fahrzeuge. Für die Stadt Solingen kann Rathaussprecher Daniel Hadrys zwar keine Entwicklung aufzeigen, da die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in den Vorjahren nicht dokumentiert worden sei, doch sind aktuell immerhin 1027 Wohnmobile in der Klingenstadt gemeldet.

Dass Urlaub mit dem eigenen Feriendomizil im Gepäck auch bei Solingern voll im Trend liegt, dafür spricht die große Nachfrage nach Mietfahrzeugen, die Markus Preuss bei seiner Wohnmobilvermietung zu verzeichnen hat. „Die Ferien sind voll. Wir haben erst im Herbst wieder Kapazitäten“, berichtet der SPD-Politiker, der bei den Stellplatzmöglichkeiten im Stadtgebiet noch viel touristisches Entwicklungspotenzial sieht: „Auf den vorhandenen Stellplätzen in Solingen möchte ich keinen Urlaub machen. Dabei gäbe es zum Beispiel an der früheren Schießhalle in Oberburg tolle Möglichkeiten für Camper.“

Solinger Stellplätze haben keine Stromanschlüsse

Konkret bietet die Stadt aktuell vier Basic-Stellplätze am Gründer- und Technologiezentrum in Mitte, am Parkplatz Brandteich in Gräfrath, an der Talsperrenstraße in Burg sowie am Parkplatz Brückenpark Müngsten. Diese verfügen allerdings weder über Stromanschlüsse noch über Entsorgungsmöglichkeiten. „Die Möglichkeiten der Stadt, hier selbst aktiv zu werden, sind begrenzt, da es für Städte in NRW keine Fördermittel für Investitionen in Camping- und Wohnmobilplätze gibt“, bedauert Rathaussprecher Lutz Peters. „Das Wirtschaftsministerium NRW hat den Städten empfohlen, Kontakt zu privaten, gewerblichen Investoren zu suchen.“ Deshalb habe das Stadtmarketing eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um die Solinger Wettbewerbssituation auslotet, so Peters. Deren Ergebnisse lägen im Herbst vor und sollten dann im Ausschuss für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus vorgestellt werden.

Verbesserungen im Wohnmobil-Tourismus für Solingen hält auch Autohändler Franz-Josef Schönauen für lohnenswert, der ebenfalls Wohnmobile vermietet. Den Boom in der Branche könne er nur bestätigen. „Wohnmobile sind momentan sehr schwer zu bekommen und es gibt lange Lieferzeiten.“ Sein Unternehmen habe zehn Fahrzeuge im Einsatz, die jetzt in den Sommermonaten restlos ausgebucht seien. „Da gibt es in Solingen noch Nachholbedarf.“ Den Campingplatz Glüder sieht der Unternehmer nicht als echte Alternative. „Dort sind eher Dauercamper unterwegs, aber weniger Touristen, die gezielt nach Solingen kommen.“

Wen die Freiheit des Wohnmobilurlaubs lockt und wer gar mit dem Gedanken spielt, sich ein eigenes Fahrzeug zuzulegen, dem rät Markus Preuss, erst mal ein Fahrzeug zu mieten. „Man sollte erst mal ausprobieren, ob das etwas für einen ist“, rät der Unternehmer. Auch sollten gerade Wohnmobil-Neulinge bei der Versicherung nicht am falschen Ende sparen. „Niemand verursacht absichtlich einen Schaden. Aber wenn das Fahrzeug nicht entsprechend versichert ist, kann es für den Mieter teuer werden.“ Entsprechende Versicherungen seien bereits ab 8 Euro pro Tag zu haben.

