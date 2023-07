City Lab: Neuer Schwung für die Solinger Innenstadt

In Solingen wollen sich Einzelhändler besser vernetzen und Schwung in die Innenstadt bringen. Was hinter dem Projekt City Lab steckt.

Solingen. Soll das Konzept „City 2023“ zum Erfolg werden, müssen die Akteure voneinander wissen und möglichst zusammenarbeiten. Der Umbau der City zu neuer Bedeutung, zeitgemäßer Aufenthaltsqualität und Umnutzung von bisher für den Handel genutzten Immobilien braucht Geduld. Und es braucht an den oben beschriebenen, gut vernetzten Menschen. Doch daran mangelt es momentan noch. Das machte die Aktion „ST vor Ort“ am vergangenen Donnerstag, 5. Juli, deutlich. Manche der Macherinnen und Macher waren sich persönlich nicht bekannt. Und oft fehlte das genau Wissen, was die und der andere eigentlich tut.

Wie kann die Stadtverwaltung den Netzwerkprozess stützen?

„Das Netzwerk wird jetzt besser“, versichert Liane Rapp auf Nachfrage. Die freie Journalistin ist zusammen mit der Eventmanagerin Petra Krötzsch für die Stadt „mit einem breiten Aufgabenspektrum installiert worden“, wie das Rathaus mitteilt. Stadtsprecher Daniel Hadrys führt dazu aus: „Hierbei geht es in Kooperation mit dem Innenstadtmanagement um die Entwicklung und Verknüpfung der bestehenden Bausteine und Veranstaltungen mit neuen Formaten zur Attraktivierung des Standortes Innenstadt.“ In der Summe gehe es darum, Maßnahmen und Veranstaltungen so zu kommunizieren, dass sie auf die Vision und die Perspektive von City 2030 „einzahlen“ würden.

Was findet im neuen Innenstadtbüro nach den Ferien statt?

Was sperrig und theoretisch klingt, flutscht in der Praxis noch nicht so reibungslos wie gedacht. Liane Rapp berichtet, dass sie und Krötzsch bereits mit allen wichtigen Personen im Gespräch seien. Aber das sei aktuell noch der Handel. Es stehe viel Arbeit im Hintergrund an. Sie setzt auf das neue Innenstadtbüro, das nach den Sommerferien eröffnen soll. Die Mittel dafür hatte das Land NRW in Person von Bauministerin Ina Scharrenbach angekündigt. An der Hauptstraße 56 wird es liegen, berichtete Markus Lütke Lordemann, der Leiter des Stadtdienstes Stadtentwicklung beim „ST vor Ort“ im Kino Lumen. Dieser Standort in einem leeren Ladenlokal soll nach Rathausangaben unterschiedliche Beratungsangebote bündeln. Das Innenstadtteam soll dort Raum für Austausch und Vernetzung vorfinden.

Welchen Zweck erfüllt der neue Baustein City Lab?

Das Rathaus setzt auf ein neues Format. Mit City Lab sei ein „erster Baustein des Kommunikationskonzeptes“ gestartet. Damit sollen „innovative und gänzlich neue Nutzungs- und Akteursnetze entlang von Zukunftsthemen und der Vision für die City“ etabliert werden, wünscht sich das Rathaus. „Das City Lab hat schon dreimal stattgefunden, es kommen immer neue Akteurinnen und Akteure, gerade aus dem kreativen, künstlerischen, und kulturellem Bereich hinzu“, erläutert Daniel Hadrys.

Welche Ziele verfolgt das Rathaus für die City?

Die neuen, teils noch zu startenden Wege in der Innenstadt sind laut Rathaus von diesem Ziel geprägt: „Das Kommunikations- und Netzwerkmanagement leistet einen wichtigen Beitrag, um die positiven Entwicklungen und Maßnahmen in der Innenstadt zu begleiten und zu kommunizieren sowie gemeinsam mit dem Stadtmarketing die Aktivitäten der Innenstadtakteurinnen und Innenstadtakteure zu unterstützen.“ Stadtsprecher Daniel Hadrys betont: „Das Schmieden neuer Allianzen wird ein wichtiges Thema für den gesamten Prozess von City 2030 bleiben.“

City 2030 hängt am Fördergeldtropf

Alle Bausteine, die das Rathaus und insbesondere der Stadtdienst Stadtentwicklung bei „City 2030“ umsetzen wollen, hängen von der Finanzierung ab. Das bedeutet: Als arme Kommune wird kaum eigenes Geld eingesetzt, das muss in zweistelliger Millionenhöhe vom Land NRW bis 2030 kommen. Zumindest 450.000 Euro fließen in diesem Jahr noch in die Klingenstadt für Maßnahmen in der City. Das hatte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) der Stadt vergangene Woche so angekündigt.