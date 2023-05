Brandanschlag: Verurteilte Täter beteuern nach 30 Jahren ihre Unschuld

Solingen 1993

+ © retill/ Archiv Das Solinger Tageblatt informierte damals über die Festnahmen. © retill/ Archiv

Nur wenige Tage vor dem 30. Jahrestag des Solinger Brandanschlags wenden sich erstmals drei der damals vier verurteilten Täter an die Öffentlichkeit. Sie beteuern ihre Unschuld.

Von Verena Willing

Solingen. Felix K., Markus G. und Christian B. wenden sich 30 Jahre nach dem Brandanschlag an der Unteren Wernerstraße in Solingen erstmals an die Öffentlichkeit.

Die drei Männer waren 1995 nach mehr als 120 Prozesstagen zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sah es damals als erwiesen an, dass sie zusammen mit Christian R. in der Nacht auf den 29. Mai 1993 das Haus der Familie Genç angezündet hatten. Zur Tatzeit waren sie zwischen 16 und 23 Jahre alt. Bei dem Mordanschlag starben Saime (4), Hülya (9) und Hatice (18) Genç sowie Gülüstan Ötürk (12) und Gürsün Ince (27). 14 weitere Familienmitglieder wurden zum Teil schwer verletzt.

In drei mehrere Seiten langen Schreiben, die an verschiedene Medien versandt wurden und die auch dem Tageblatt vorliegen, beteuern Felix K., Markus G. und Christian B. ihre Unschuld. Felix K. schreibt: „Bei allem, was mir heilig ist: zu einer solchen Tat wäre ich niemals fähig gewesen!“ Und weiter: „Schlimmer als die jahrelange Haft ist es mitzuerleben, wie wir drei zu Unrecht Verurteilten lebenslang als Mordbrenner und Neonazis stigmatisiert werden, gerade vor dem Hintergrund des 30. Jahrestages des Solinger Brandanschlags. Am Schlimmsten aber ist, dass es Menschen gibt, deren Leben ausgelöscht werden durch Mitmenschen, deren rassistischer Hass buchstäblich über Leichen geht. Ein solcher Mitmensch war ich nie und werde ich niemals sein!“

Markus G. schreibt: „Ich betone noch einmal: Ich habe den Brandanschlag nicht begangen und Felix K. und Christian B. auch nicht.“ Christian B. schreibt, dass er trotz allem weiter fest daran glaube, dass die Wahrheit eines Tages ans Licht kommen werde. „Dafür werde ich weiter kämpfen.“

Der vierte Verurteilte, Christian R., schweigt weiterhin.

Zur Einordnung: Felix K., Christian B. und Christian R. wurden 1995 nach einem Indizienprozess am Oberlandesgericht in Düsseldorf wegen fünffachen Mordes, 14-fachen Mordversuches und besonders schwerer Brandstiftung zur Jugendhöchststrafe von 10 Jahren Haft verurteilt. Der damals einzige Erwachsene Markus G. erhielt eine Haftstrafe von 15 Jahren.

Das Urteil beruhte damals unter anderem auf einem Geständnis, das Markus G. in den Vernehmungen nach seiner Verhaftung abgegeben hatte. Der zur Tatzeit 23-Jährige beschuldigte Felix K., Christian B. und Christian R. damals der Mittäterschaft. Das Geständnis soll unter großem Druck entstanden sein. Später vor Gericht widerrief Markus G. es.

Wir berichten weiter.