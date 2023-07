Hospizverein hilft Sterbenden, Gedanken und Erinnerungen zu hinterlassen

Würdezentrierte Therapie: Gudrun Anger erstellt mit Sterbenden Biografien. So können sie Abschied nehmen, ohne das Gefühl zu haben, noch nicht alles gesagt zu haben.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Wenn Gudrun Anger Menschen im Sterben begleitet, kommt es vor, dass sie Papier und Stift zur Hand nimmt. „Eine Dame hat mich mal gebeten, ihre Gedichte abzuschreiben“, erzählt Gudrun Anger. In ihren letzten Lebenstagen wünschte sich die Frau, dass etwas von ihr bleibt. Gudrun Anger begann zu tippen.

Ein anderes Mal bat eine Frau die Sterbebegleiterin darum, Markierungen in einem Buch vorzunehmen. „Sie wollte die Lebensweisheiten für ihre Enkelin festhalten“, erzählt Gudrun Anger. In diesen Momenten spürt die Sterbebegleiterin des Hospizvereins Wermelskirchen den Wunsch der Menschen, etwas zu hinterlassen. „Jeder Mensch möchte doch, dass etwas von ihm bleibt.“

Jetzt hat die Ehrenamtliche eine neue Möglichkeit, diesem Wunsch nachzukommen. Sie bietet den Sterbenden die „Würdezentrierte Therapie“ an. Als die 73-Jährige auf einem Seminar zum ersten Mal von der Methode hörte, da wusste sie: „Das hat mir bisher gefehlt.“ Also ließ sie sich von der Deutschen Gesellschaft für Patientenwürde für das Therapieverfahren ausbilden.

„Ich komme mit den Sterbenden ins Gespräch über ihr Leben“, erklärt sie. Die Erinnerungen hält sie in einem kleinen Buch fest. „So entsteht eine Art Biografie“, beschreibt Gudrun Anger. Das Büchlein lässt sie drucken und binden – die Sterbenden können es verschenken.

„Es ist eine Wertschätzung am Ende des Lebens“, sagt sie und weiß um die Momente, in denen Sterbende nicht loslassen wollen, weil sie noch nicht alles gesagt haben. „Diesem Gefühl begegnet auch die Würdezentrierte Therapie“, erklärt sie. Für das Gespräch orientiert sich die gelernte Krankenschwester an einem Fragenkatalog, den Harvey M. Chochinov in Kanada entwickelt hat.

Manchmal hätten Menschen vor allem das Bedürfnis, letzte Worte zu formulieren. Ein anderes Mal kämen schöne Erinnerungen und wertvolle Geschichte zutage, die lange verschüttet gewesen seien. Das Interview dauert etwa eine Stunde. Die Antworten zeichnet Gudrun Anger auf und tippt sie im Wortlaut ab. „Die Authentizität ist wichtig“, erklärt sie, „Angehörige und Freunde sollen auch den Wortlaut und den Klang wiedererkennen.“

Die Menschen können eigene Zeichnungen oder Fotos dazugeben. „Es entstehen sehr individuelle kleine Werke“, sagt die 73-Jährige. Dann gibt Gudrun Anger das Büchlein in den Druck und zur Bindung. „Die Menschen entscheiden selbst, wer das Büchlein bekommen soll“, erklärt die Ehrenamtliche des Hospizvereins.

„Es ist nicht auszuschließen, dass auch Themen an die Oberfläche kommen, die die Menschen belasten“, sagt die Sterbebegleiterin. Diese Erinnerungen finden nicht unbedingt Eingang in das Büchlein. „Aber manchmal ist es gut, in diesen Momenten einen Seelsorger oder einen Psychologen dazu zu bitten.“ Schließlich wisse sie um ihre eigenen Grenzen als Sterbebegleiterin.

„Die Würdezentrierte Therapie ist ein freiwilliges Angebot“, betont sie. Jedem sei selbst überlassen, was er erzähle. Das Angebot sei auch nicht für jeden geeignet. „Es muss noch möglich sein, zu reflektieren.“ Gleichzeitig ist die Therapie aber genau für jene Menschen gedacht, die wissen, dass sie bald sterben. Denn Anger weiß: „Dann verdichten sich die Erinnerungen.“

Würdezentrierte Therapie in Wermelskirchen

Der Hospizverein Wermelskirchen bietet die „Würdezentrierte Therapie“ vor allem Menschen an, die sich in der Sterbebegleitung befinden. Gleichzeitig sensibilisiert er Pflegeeinrichtungen für das Angebot und lädt Angehörige oder Sterbende ein, sich für die Therapie zu melden: Tel. 02196-888340, oder bei Gudrun Anger, Tel. 0176-32562897. Das Angebot ist kostenlos. Um die Ausbildung und den Druck der Büchlein finanzieren zu können, sucht der Hospizverein Sponsoren.