Vintage-Werkstatt lässt Sammlerherzen höherschlagen

Bettina Wohlrab und Gerd Seeber betreiben mit ihrer „Vintage-Werkstatt“ ein außergewöhnliches Geschäft nahe Schloss Burg.

Von Kristin Dowe

Solingen. Ein Metalltischchen mit Stühlen und üppige Blumenkübel säumen den Eingangsbereich des denkmalgeschützten Fachwerkhauses an der Schloßbergstraße. In dieser Idylle betreiben Bettina Wohlrab und Gerd Seeber ihre „Vintage-Werkstatt“: ein Gesamtkonzept bestehend aus einem Geschäft für nostalgische Deko-Artikel und Backbedarf, eine passend dazu eingerichtete Ferienwohnung sowie – perspektivisch – auch ein kleines Café samt Außenterrasse.

„Viele halten uns für verrückt“, sagt Bettina Wohlrab unumwunden. Sie 56 und er 65 Jahre alt, sei das 2019 gegründete Konzept für beide noch einmal ein Neuanfang und unternehmerisches Wagnis gewesen. Die Liebe der Burger zu alten und handgemachten Dingen merkt man jedem Winkel des Gebäudes an.

Gleich in den Anfängen des Betriebs wurden beide auf eine harte Probe gestellt: Hatten sie zunächst noch ein provisorisches Ladenlokal an der Eschbachstraße bezogen, wütete dort im Juli 2021 das Hochwasser und hinterließ, wie vielerorts in Unterburg, Schneisen der Verwüstung. „Das Wasser drückte sich regelrecht durch die Fliesen hoch“, erinnert sich Gerd Seeber mit Schrecken an diesen Tag.

„Das Café hat jetzt Priorität.“

Aufgeben kam für das Paar dennoch nicht infrage. So kauften sie das zuvor lange leerstehende Gebäude nahe der Wupperinsel und sanierten es von Grund auf. In den Umbau steckten sie viel Geld und nahmen dafür teilweise auch Mittel aus dem vom Burger Stadtteilmanagement unterstützten Hof- und Fassadenprogramm in Anspruch. Zudem sind beide Gründungsmitglieder der seit kurzem bestehenden Interessengemeinschaft (IG) Burg – ein weiteres Zeichen dafür, dass insbesondere die Ortsteile Ober- und Unterburg enger zusammenrücken. Der kleine Feierabendmarkt ist nur eine Idee von vielen, die die IG Burg schon auf den Weg gebracht haben.

In dem kleinen Laden findet man einiges, was man sonst in den gleichförmigen Ketten für Dekobedarf wohl vergeblich suchen dürfte: Handgetöpferte Keramik, Seifen aus Schafsmilch, Kuriositäten aus vergangenen Zeiten. Gerade für Letztere hat Gerd Seeber seit seiner Jugend ein besonderes Faible, gesteht er: „Ich konnte noch nie Dinge wegwerfen und sammle schon seit meinem 15. Lebensjahr. Mein erstes Sammelobjekt war ein Kurbeltelefon von 1906.“ Um den Laden zu bestücken, suchen die beiden gerne auf Trödelmärkten oder bei Haushaltsauflösungen nach Fundstücken. Oft brächten Bekannte auch ihre Schätzchen vorbei. So zieht sich auch der Nachhaltigkeitsgedanke wie ein roter Faden durch das Konzept, ist vieles doch zum Wegwerfen viel zu schade.

Ein besonderes Prachtstück drinnen im künftigen Café: ein wuchtiger, moosgrüner Kachelofen. „Der ist voll funktionstüchtig. Wenn wir hier abends mal mit einem Glas Wein sitzen, ist die Atmosphäre einfach großartig“, schwärmt Gerd Seeber. Einen historischen Backofen findet man draußen neben der Terrasse in einem kleinen Anbau. Diesen haben die Inhaber aus alten Bauteilen historisch authentisch wieder hergerichtet. Spätestens wenn der Cafébetrieb startet, wollen sie damit Event-Backen für Gruppen anbieten.

Das Obergeschoss des Hauses wird zurzeit als Lager genutzt und hält ebenfalls Überraschungen bereit: Unter anderem steht dort eine Reihe Kinostühle aus der ehemaligen DDR, die das Paar früher für Filmvorführungen genutzt hat. Auch in Zukunft möchten Bettina Wohlrab und Gerd Seeber diese Räume eventuell für kleine kulturelle Angebote nutzen, festgelegt haben sie sich aber noch nicht. „Wir gehen jetzt einen Schritt nach dem anderen“, macht Bettina Wohlrab deutlich. „Das Café hat jetzt Priorität.“

Der nächste Feierabendmarkt der IG Burg findet statt am Freitag, 11. August, von 16 bis 20 Uhr im Hotel In der Straßen, Wermelskirchener Straße 12. Das Hotel wurde kürzlich von den Burgern Marvin Oberlies und Fabian Zielke neu eröffnet.