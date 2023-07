Sie beherrschen die hohe Kunst des Dechiffrierens

Historiker erforschen an der Bergischen Universität verschleierte Botschaften und knacken Geheimsprachen aus dem Mittelalter.

Von Alexandra Dulinski

Wuppertal. Geschwungene Schriftzeichen, hieroglyphenartige Zeichen und Runen reihen sich aneinander. Alte Briefe aus dem Mittelalter zeugen von wichtigen, geheimen Botschaften, deren Inhalt nur ein bestimmter Empfänger kennen sollte. Doch was steht in den Schriften geschrieben, die für den Laien nur ein Kuddelmuddel aus Schriftzeichen sind? Dem geht Historikerin Jessika Nowak, die am Lehrstuhl von Jochen Johrendt arbeitet, mit ihren Studenten der Mittelalterlichen Geschichte an der Bergischen Universität nach.

Gemeinsam tüfteln sie daran, die Geheimschriften zu übersetzen. „Geheimschriften sind so spannend, weil gerade in Krisenzeiten brisante Botschaften an Empfänger geschickt wurden, die nicht in die falschen Hände fallen durften“, erklärt Jessika Nowak. Das Chiffrieren sei deshalb eine gute Möglichkeit, den Inhalt der brisanten Botschaft zu verschleiern. „Das ist auf der italienischen Halbinsel im 15. Jahrhundert wichtig gewesen, als es lauter sich bekriegende Parteiungen gab.“

Wer den „Schlüssel“ hat – also weiß, welches Zeichen welchem Buchstaben, Wort oder Namen entspricht – kann die Schriften übersetzen. Doch was so einfach klingt, ist mit viel Zeitaufwand verbunden. „Wir schauen uns die Schlüssel an und erstellen Tabellen, welches Zeichen welchem Buchstaben entsprechen kann“, erklärt Studentin Aleksandra Arsenović.

Besonders interessiert sich das Team für die Korrespondenz des Mailänder Herzogs Francesco Sforza, der im 15. Jahrhundert Informationen brauchte, um seine Herrschaft zu sichern, erklärt Jessika Nowak. „Für jeden Korrespondenzpartner hatte er einen anderen Schlüssel. Das war eine Sicherheitsmaßnahme“, erklärt sie. Student Eneas Uhlemann hat die Schriften untersucht. So sei das Plus-Symbol am häufigsten in den von ihm untersuchten Texten eines Mailänder Gesandten vorgekommen. Er folgerte daraus, dass sich dahinter ein Vokal, wahrscheinlich das A oder das E, verstecken könnte.

Lesen Sie auch: Sie wollen Pina Bauschs Werk im neuen Zentrum erhalten

Der Antrieb: Was war so wichtig, dass es geheim bleiben sollte?

Sie alle interessiert vor allem eine Frage: Was war so wichtig, dass es verschlüsselt wurde? Denn die Chiffrierer hätten oft viermal so lange an einem Geheimtext gesessen wie an einem Klartext, sagt Nowak. Anhand der Menge an Schriftzeichen können die Historiker Rückschlüsse darauf ziehen, wie wichtig ein Korrespondenzpartner gewesen ist. „Je mehr Zeichen, desto wichtiger war er“, sagt Aleksandra Arsenović.

Was auch eine große Rolle spielt: „Man wollte den Leser in die Irre führen.“ Zumindest den, der nicht den richtigen Schlüssel hatte. So wurden Schriftzeichen ohne Bedeutung zwischengestreut, Schreibfehler, Zahlen, Runen oder ganze Sätze, die für ungültig erklärt wurden. „Der unbefugte Leser sollte das Interesse verlieren.“ Neben lateinischen Buchstaben haben die Wuppertaler in den Schlüsseln auch griechische und kyrillische gefunden, erzählen Panagiota-Irina Sergini und Melis Memedoska.

+ Für die Entschlüsselung von Geheimschriften gibt es ganze Schlüssel. Damit lassen sich die Werke übersetzen. © Andreas Fischer

Bevor die Historiker die Texte entziffern können, müssen sie zunächst untersuchen, in welcher Sprache er verfasst wurde. Als Sensationsfund in der Maria-Stuart-Forschung gelten chiffrierte Briefe der schottischen Königin, die sie in Französisch verfasst hat und die erst im Februar von Wissenschaftlern aus Tel Aviv entschlüsselt wurden. Um herauszufinden, um welche Sprache es sich handelt, schaut sich das Team zunächst an, wie viele Vokale vorkommen und wie die Endungen sind. Viele Vokale am Wortende seien ein Hinweis auf Volgare, mehr als fünf verschiedene Endungen verweisen auf Latein.

Die passenden Schlüssel zu jeder Geheimschrift gibt es noch nicht

Doch nicht immer ist der passende Schlüssel für die Geheimschrift bekannt. Dann kommen an der Bergischen Universität die Informatiker ins Spiel. „Wir gehen davon aus, dass wir eine Menge an Klartextbuchstaben haben und eine Menge an Chiffrierbuchstaben. Wir wissen aber nicht, wie sie zueinander verteilt sind“, erklärt Informatikstudent Adrian Ackermann.

Über einen Algorithmus können sich die Informatiker der Lösung des Rätsels annähern. „Wir können sogar berechnen, wie englisch oder wie italienisch ein Text klingt“, sagt er.

Noch nicht erforscht sei, ob die Schlüssel einer Gesetzmäßigkeit unterliegen, sagt Jessika Nowak. Sie und ihre Studenten freuen sich darauf, das „Kuddelmuddel“ der Geheimschriften zu entziffern und bald das Geheimnis einer Systematik hinter den Schlüsseln aufzudecken. Die dicken Wälzer mit den passenden Schlüsseln stapeln sich dafür schon auf den Schreibtischen.