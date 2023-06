Freilichtkino Talflimmern ist wieder geöffnet

Wuppertal. Open-Air-Kino ist im Sommer ein idealer Kompromiss für alle Frische-Luft-Schnapper und Filmliebhaber.

Von Selina Hunze

Bei schönem Wetter drinnen zu sein, widerstrebt dem allgemeinen Empfinden. Stattdessen locken die Sonnenstrahlen zu „Outdoor“-Aktivitäten. Eine Idee ist der Besuch eines Open-Air-Kinos – idealer Kompromiss für alle Frische-Luft-Schnapper und Filmliebhaber. Im Innenhof der Alten Feuerwache an der Gathe präsentiert Talflimmern bis zum 12. August eine Auswahl an internationaler, mal mehr, mal weniger bekannter Filmkunst, wie auch Musik und Previews über 25 Abende. Von Thrillern und Dramen über Liebesfilmen und Komödien hält das Programmkino für jeden einen passenden Film parat. Darunter „Bullet Train“, „Der Gesang der Flusskrebse“, „Don‘t worry darling“, „Roter Himmel“, „Was man von hier aus sehen kann“ und viele Weitere.

Freitag, 21 Uhr an der Gathe – die Besucher sitzen verteilt auf Bänken vor dem Eingang oder im angrenzenden Biergarten, holen sich Eintrittskarten und Getränke und plaudern miteinander. Langsam füllt sich der Hof, bis die Schlange bis zum Tor reicht. Es ist unverkennbar: Die Talflimmern-Saison ist eröffnet.

Der Innenhof kann vollständig abgedeckt werden

Zwischen den mit Efeu überzogenen Hauswänden und einer großen Leinwand finden bei Vollauslastung rund 200 Besucher Platz, wo sie in neue Welten abtauchen können. Es herrscht freie Platzwahl und Ticketverkauf an der Abendkasse. Selbst bei Regen kann der Innenhof vollständig abgedeckt werden, so dass das Publikum trocken bleibt.

1998 wurde die Veranstaltungsreihe von Frank Niermann, Mark Rieder und Mark Tykwer unter dem Namen „Open-Air-Kino Wuppertal“ ins Leben gerufen. Seit 2002 ist sie unter den Namen Talflimmern bekannt. Die letzten drei Jahre waren aufgrund der Corona-Pandemie besonders schwierig, berichtet Mark Tykwer. Trotzdem behielten sie ihr Programm durchgängig bei und vermieden Totalausfälle, indem sie die Veranstaltungen stets unter bestimmten Bedingungen stattfinden ließen. Umso froher war Tykwer, in diesem Jahr wieder unter normalen Bedingungen durchstarten zu können. Tykwer: „Solche Abende sind wichtig, richtig und legitim, und wir sollten uns nicht dafür schämen, einfach mal zwei Stunden auf eine andere Frequenz zu schalten.“

Ein Kurzkonzert des Swing-Pop-Trios Springer-Birukov-Steinborn stimmte die Besucher auf den Film ein. Das Trio hatte schon in der Vergangenheit mit Tykwer für Live-Vertonungen von Stummfilmen mit eigens komponierten Stücken zusammengearbeitet und glänzte durch seine Erfahrenheit, Feinsinnigkeit und Affinität zum Kino, so Tykwer. Die mitreißende und fröhliche, mal schnellere und mal ruhigere Musik bewegte die Besucher zum Mitwippen und Hin- und Her-Schunkeln. Jedes der drei Instrumente – Keyboard, Gitarre und Geige – bekam seine Zeit zu glänzen oder harmonierte mit den anderen.

Die Freude und Leidenschaft der Bandmitglieder übertrug sich auf das Publikum und versetzte es in die 50er Jahre nach Frankreich, während die Sonne langsam unterging und es dunkel genug für den Filmstart wurde. Gezeigt wurde der 1955 entstandene Klassiker „Über den Dächern von Nizza“ von Alfred Hitchcock. Tykwer betitelt ihn als einer der leichteren Alfred Hitchcocks, vielleicht sogar unterkomplex, dafür aber umso interessanter und unterhaltsam, ohne flach zu werden. Für ihn ist Hitchcock einer der größten Künstler aller Zeiten. „Hitchcock verstand sich selbst als Künstler und Film als Kunstbegriff und wollte das für ein großes Publikum aufbereiten.“ Unter dem Sternenhimmel in Wuppertal reisten die Besucher nach Nizza. Sie waren schockiert, als wertvolle Diamanten gestohlen wurden, flüchteten auf Verfolgungsjagden durch außergewöhnliche Landschaften vor der Polizei, verliebten sich in Schauspielerin Grace Kelly oder Schauspieler Cary Grant, besuchten glamouröse Veranstaltungen in Nizza und versuchten, die Identität des Diebes aufzudecken. Der US-amerikanische Thriller hielt jeden im Bann und ließ das Publikum lachen, mitfühlen und den Atem anhalten.

„Man guckt diesen Menschen zu, wie sie strahlen und diesen Glamour verbreiten, wie es ihn heute nicht mehr gibt. Schön, dass wir das alle zusammen erleben können und ich hoffe, dass ihr Spaß habt“, sagte Tykwer. Eine Reise nach Frankreich in längst vergangene Zeiten, bis es wieder zurück nach Wuppertal in das Hier und Jetzt geht.

www.talflimmern.de