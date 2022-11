Senior übersieht Rollerfahrer in Wuppertal: Krankenhaus

Wuppertal. Am Sonntagmorgen hat ein Autofahrer in Wuppertal einen Rollerfahrer gerammt und schwer verletzt. Laut Polizei war der 63-jährige Rollerfahrer gegen 11 Uhr auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung Elberfeld unterwegs. Ein 70-jähriger VW-Fahrer wollte aus einer Einfahrt auf die Straße setzen und übersah dabei den Zweiradfahrer