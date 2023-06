Schwebodrom soll im Oktober eröffnen

Virtuelle Zeitreise ins Wuppertal im Jahr 1929.

Wuppertal. Das Schwebodrom am Werth in Barmen soll im Oktober eröffnen. Den Termin gab Thomas Helbig, Geschäftsführer der ISG Barmen-Werth, nun bekannt. „Ab September soll dann auch der Ticketvorverkauf stattfinden können“, sagte er am Mittwoch.

Noch ist das Ladenlokal zwar noch eine Baustelle, jedoch ist der restaurierte Kaiserwagen mittlerweile fest installiert, die Eichenholzbänke eingebaut – nur die VR-Brillen fehlen noch. Die sollen aber erst nach Ende der Baustelle eingebaut werden. Mit ihnen soll dann eine virtuelle Zeitreise ins Wuppertal im Jahr 1929 stattfinden.

Schauspieler Dietmar Bär spricht

Die virtuelle Zeitreise wird aber nicht nur mit einem 3D-Nachbau der Stadt einhergehen, es soll auch eine Geschichte erzählt werden – ein alter Schwebebahnfahrer unterhält sich mit seinen Enkeln darüber, was sie sehen. „Für die Stimme des Großvaters konnten wir Dietmar Bär gewinnen, der aus dem Kölner Tatort bekannt ist“, berichtete Thomas Helbig. Damit die animierten Figuren lebendig wirken, habe die Firma mediaprojekt.tv Menschen mit Signalpunkten am Körper versehen und gescannt, so dass auch Mimik und Gestik nachgeahmt werden können.

Am 3. Juli soll dann die Schaufensterfront herausgerissen und ein Bauteil des Schwebebahngerüsts durch die WSW geliefert und eingebaut werden. „Wuppertaler und auswärtige Gäste können das Schwebodrom dann unter einem Schwebebahngerüst betreten“, so Thomas Helbig. Parallel arbeitet Lichtkünstler Gregor Eisenmann an einer Video-Installation, die die Geschichte der Mobilität erzählen wird. Mithilfe von Beamern will er 3D-Objekte an der Wand einzeln bespielen. Auch eine 360-Grad-Klanginstallation wird angebracht.

Die an das Schwebodrom angrenzende 20er-Jahre-Passage ist nahezu fertig. Eingebettet in den historischen, weltweiten Kontext erzählen große Schautafeln, die von Kreativdirektor Stefan Wintgen gestaltet wurden, die Geschichte Wuppertals in den 20er-Jahren – von Sport und Freizeit über Kultur und Politik. Nur die Beleuchtung fehlt noch. Marco Krell, Geschäftsführer des Projektmanagements „Punktgenau“, hofft, ebenfalls im Oktober das angrenzende „Café Werthvoll“ eröffnen zu können. Noch fehlt hier aber die Genehmigung zur Nutzungsänderung.